1 Şubat Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Şubat Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, kariyerindeki sıradanlığı yırtıp atıyor ve seni parıldayan bir noktaya taşıyor. Üst düzey yetkililerle yapılacak bir görüşme, belki bir terfi ya da belki de sorumluluklarının artması gibi önemli konular gündemde olabilir. Yeni ayın ilk günüyle birlikte, gücünü daha stratejik ve etkili bir şekilde kullanmaya başlıyorsun. Bugün attığın her adım, uzun vadede büyük sonuçlar doğurabilir.

İç dünyanda ise kontrol ihtiyacını sorgulamaya başlıyorsun. Her şeyin senin kontrolünde olmasının gerekli olmadığını anladığın anda, üzerindeki yük hafifliyor. Kontrolü bıraktığın yerden ise daha güçlü bir şekilde yükseliyorsun. Bu sayede bir ekip üyesi, yönetici ya da patron değil; gerçek bir lider olduğunu da herkese hissettireceksin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, yoğun ve manyetik bir enerji hakim. Bugün yaşanan bir yakınlaşma, sıradan bir flörtten çok daha fazlasını ifade ediyor; iki kişi arasında güçlü ve kalıcı bir bağ kurulabilir. Eğer bekarsan, tek bir bakışla başlayan ama hızla derinleşen bir çekime kapılabilirsin. Aslan Dolunayı'nda kalbinin ritmi değişiyor ve aşka dair yeni bir melodiyi çalmaya başlıyor... Buna kapılmaya, kendini aşka tamamen bırakmaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
