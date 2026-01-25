Sevgili Akrep, bugünün yüksek enerjisi ile sendromsuz bir pazartesiye başlıyor ve adeta Neptün'ün Koç burcuna geçişini kutluyoruz. Zira bu geçiş, haftanın ilk gününe kendini farklı hissederek başlamanı sağlayacak. İşteki rutinlerin, alışkanlıkların, belki de bir süredir sorguladığın iş tempon, Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte değişime uğrayacak.

Şimdi, daha anlamlı ve seni daha çok motive eden bir iş temposu kurmak için ihtiyacın olan enerjiyi bulacaksın. Tabii bu arada, yeni bir görev ya da sorumluluk almak belki de senin için bir yük olmaktan çıkıp güçlendirici bir etkiye de dönüşecek. İş hayatında bir akış değişikliği yaşanacak ve bu değişiklik seni daha enerjik, daha motive edici bir hale de getirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, Neptün'ün Koç burcundaki etkisiyle birlikte, sözcüklerin yerini beden dili alacak. Dokunuşlar, bakışlar, jestler ve mimikler bugün aşkta daha ön planda olacak. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen bugün aşkta sessiz ama yoğun bir tutkuyu yaşayacaklar. Sözlerin yerini alan dokunuşların ise aşkın ateşini adeta yeniden yakacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…