Sevgili Akrep, bugün pazartesi sendromunu bir kenara bırakıp yüksek enerjimizle haftaya başlıyoruz. Üstelik bu enerjik başlangıcı, gezegenlerin dansında önemli bir adım olan Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle kutluyoruz. Bu geçiş, pazartesi sabahı uyanıp aynaya baktığında kendini daha farklı, daha enerjik hissetmene neden olacak. İşteki rutinlerin, belki de bir süredir sorguladığın iş tempon da değişime uğrayacaktır. Bu değişim ise belki de bir süredir üzerinde düşündüğün ama bir türlü harekete geçemediğin yenilikleri hayata geçirmen için gereken enerjiyi verebilir sana.

Artık, daha anlamlı ve seni daha çok motive eden bir iş temposu kurmak için ihtiyacın olan enerjiyi bulacaksın. Belki de yeni bir proje üstlenmek, belki de yeni bir görev ya da sorumluluk almak... Kim bilir? Bu yeni sorumluluklar, belki de senin için bir yük olmaktan çıkıp güçlendirici ve motive edici bir etkiye dönüşecek.

Kısacası artık, iş hayatında bir akış değişikliği yaşanacak ve bu değişiklik seni daha enerjik, daha motive edici bir hale de getirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…