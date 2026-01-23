Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde muhteşem bir olay gerçekleşiyor: Güneş ile Plüton, Kova burcunda büyüleyici bir kavuşma sergiliyor. Bu kavuşum ise kariyerinde bir süreliğine perdeyi kapatıp kendine biraz 'ben zamanı' ayırmanın tam zamanı olduğunu anlatıyor. Enerjin ve tutkunla sürekli olarak kılıçları çekip savaş alanında yer almanın seni ne kadar yorduğunu da işaret ediyor.

İşte tam da bu noktada, sana bir önerimiz var: Bu kısa mola. Tabii bu bir saklanma ya da kaçış değil, aksine yeniden yapılanma ve kendini keşfetme süreci olabilir. Kendini dinlemek, iç sesini duymak, neyi gerçekten istediğini daha net bir şekilde görmene yardımcı olacaktır. Sessizlik, sana beklediğinden çok daha fazla bilgi ve öngörü sunabilir. Bu durum, başarını besleyebilir ve gücünü sessiz ve derinden artırabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…