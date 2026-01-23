Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Plüton'un Kova burcundaki büyüleyici kavuşumu, kariyerinde bir süreliğine perdeyi kapatıp kendine biraz 'ben zamanı' ayırmanın tam zamanı olduğunu fısıldıyor. Sürekli olarak kılıçları çekip savaş alanında yer almanın seni ne kadar yorduğunu biliyoruz. Ancak unutma ki gerçek güç her zaman durabilme yeteneğinde saklıdır.

İşte tam da bu noktada bu kısa mola, saklanma ya da kaçış değil; aksine yeniden yapılanma ve kendini keşfetme süreci olabilir. Kendini dinledikçe, neyi gerçekten istediğini daha net bir şekilde göreceksin. Sessizlik, sana beklediğinden çok daha fazla bilgi ve öngörü sunabilir. Tabii bu da başarını besleyebilir ve gücünü sessiz ve derinden artırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Plüton etkisiyle derin duyguların yüzeye çıkıyor. Suskunluğun bile çok şey anlattığı bu dönemde, kelimelerden çok hislerin yön verdiği bir bağ deneyimleyebilirsin. Belki de aşkın dili, kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyordur... Ona sevgiyi, aşkı ve tutkuyu hissettirmenin yeni yollarını bulmanın tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…