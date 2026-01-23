Sevgili Koç, bugün Güneş ve Plüton'un Kova burcunda bir araya gelmesi, kariyerinde eğitim, akademik yolculuk ve zihinsel büyüme alanlarında bir hareketlenme yaratıyor. Belki de bir süredir göz ardı ettiğin veya ertelediğin bir konu yeniden aklına gelebilir. Bilginin derinliklerine dalmak isteyen bir arzu içinde bulabilirsin kendini ve 'ben bunu daha iyi yapabilirim' düşüncesiyle harekete geçebilirsin.

Bu farkındalık, anlık kazanımlardan ziyade uzun vadeli bir başarıya odaklanmanı sağlayabilir. Belki de bir eğitim programına kaydolmayı, bir kursa başlamayı, bir sertifika almayı veya belirli bir alanda uzmanlaşmayı düşünebilirsin şimdi. Kendini zihinsel olarak zorladıkça, gücünün arttığını da göreceksin. Unutma ki bu süreç, sana yeni bir statü kazandırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Plüton birleşimi kalbinde bir uyanışa neden oluyor. Bir bakış, bir mesaj veya beklenmedik bir itiraf, seni olduğun yerden sarsabilir. Kontrol etmeye çalışabilirsin ama bugün duygularını kontrol altına almak için değil, onları tam anlamıyla yaşamak için var. Ne dersin, aşkı dolu dizgin ve olduğu gibi yaşamaya? İçindekileri saklama aşkı itiraf et, onun itiraflarını da işit artık tabii! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…