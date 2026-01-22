Sevgili Koç, bu Cuma gününün enerjisine hazır mısın? Mars’ın Kova burcuna adım attığı bugün, iş hayatında hızlı hareket etmek yerine, stratejik düşünmeyi gerektirecek. Zihnin hâlâ enerji dolu ve özellikle ekip çalışmaları, dijital projeler ve uzun vadeli hedeflerle ilgili konulara odaklanıyorsun, değil mi? Yani şimdi, bireysel başarılar yerine, doğru insanlarla aynı vizyonu paylaşmanın sana çok daha fazla kazandıracağını göreceksin.

Tam da bu noktada, seni en çok zorlayacak olan şey ise kontrol edemediğin koşullara nasıl uyum sağladığın olacaktır. Planladığın bir işte yöntem değişikliği, beklenmedik bir yön değişikliği ya da ani bir kararla karşılaşabilirsin. Ancak bugün esnek davranırsan, kayıp yerine avantaj elde edeceksin. Teknoloji, iletişim ve sosyal ağlar üzerinden gelen bir fırsat, önümüzdeki hafta için güçlü bir zemin hazırlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars’ın Kova burcundaki enerjisiyle, daha özgür, daha açık ama daha net olmak isteyeceksin. Bu yüzden, klasik flörtlerden sıkıldığını hissedeceksin. Hatta farklı, sıra dışı ve zihinsel uyum yaratan biri ilgini çekecek. Görünen o ki bugün aşk, kural tanımıyor... Yani kalbinin sesini dinle ve kendini akışa bırak! Kalbin seni nereye götürecek bakalım. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…