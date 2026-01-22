onedio
22.01.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? 

23 Ocak Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında Mars'ın Kova burcundaki enerjisiyle birlikte, tüm duygularını özgürce ifade etme arzusu içinde olacaksın. Daha açık, daha net ve daha dobra olmak için içsel bir itki hissedeceksin. Bu enerjik ve dinamik durum, seni klasik flörtlerden, alışılagelmiş aşk oyunlarından uzaklaştıracak.

Belki de bugüne kadar hiç denemediğin, hiç aklına gelmeyen ama bir o kadar da çekici ve ilginç gelen yeni bir flört tarzıyla karşılaşabilirsin. Farklı, sıra dışı ve zihinsel uyum yaratan biri, belki de tam da bu dönemde hayatına girebilir. Görünen o ki bugün aşk, kural tanımıyor... Yani kalbinin sesini dinle ve kendini akışa bırak. Belki de kalbin, seni hiç beklemediğin bir maceraya, belki de hayatının aşkına götürecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

