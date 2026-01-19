Sevgili Koç, bugün aşk hayatında birtakım beklenmedik hareketlenmeler söz konusu olabilir! Arkadaşlıkla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşebileceği bir enerji seni sarabilir. Belki de sosyal ortamlarda tanışacağın biri, kalbini hızlandırabilir. Kim bilir, belki de beklenmedik bir aşk kapını çalabilir. Peki bu heyecana hazır mısın?

Ama zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde daha özgür, daha eşit ve daha anlayışlı bir iletişim ihtiyacı öne çıkabilir. Belki de ilişkindeki dinamikleri yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Kendi kendine sorman gereken bir soru var: Sahiden onunla her açıdan mutlu musun, bu yaşamayı hayal ettiğin aşk mı? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz zaman ayırmanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…