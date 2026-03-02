Eskiden Savaşçılar İçin Yapılıyordu: Her İlmeğin Değeri Araba Fiyatlarıyla Yarışıyor
Savaş meydanlarında askerleri koruyan çelik zırhlar, binlerce yıllık bir dönüşümle bugün Karadeniz’in en kıymetli mücevherine dönüştü. Kökeni İskitler dönemine kadar uzanan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan örgü tekniğiyle üretilen Trabzon hasırı, 50 bine varan el emeği ilmeğiyle Türkiye’nin en köklü el sanatları arasındaki ayrıcalıklı konumunu koruyor.
Tarihte savaşçıları koruyan dayanıklı metal örgü sistemi, zamanla Karadenizli ustaların estetik dokunuşlarıyla takıya uyarlandı.
Hasırın üretim süreci, makineleşmeye karşı direnerek tamamen geleneksel el emeğine dayanıyor.
Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor.
