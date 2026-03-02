Eskiden Savaşçılar İçin Yapılıyordu: Her İlmeğin Değeri Araba Fiyatlarıyla Yarışıyor

Son 15 yılda geliştirilen modern tasarımlarla birlikte Trabzon hasırı, sadece düğün takısı olmaktan çıkıp günlük kullanımda da yaygınlaştı. Ancak bu estetik dönüşüm, ürünün ekonomik ağırlığını azaltmadı. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte, yüksek gramajlı ve çok sıralı özel tasarım setlerin fiyatı 1 milyon lirayı aşarak sıfır kilometre otomobillerle yarışır seviyeye ulaştı. Dayanıklılığı ve sınırlı değer kaybı nedeniyle sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda güvenli bir yatırım aracı olarak görülen Trabzon hasırı, kültürel miras ile ekonomik değeri aynı potada eritiyor.