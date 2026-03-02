onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eskiden Savaşçılar İçin Yapılıyordu: Her İlmeğin Değeri Araba Fiyatlarıyla Yarışıyor

Eskiden Savaşçılar İçin Yapılıyordu: Her İlmeğin Değeri Araba Fiyatlarıyla Yarışıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 15:45

Savaş meydanlarında askerleri koruyan çelik zırhlar, binlerce yıllık bir dönüşümle bugün Karadeniz’in en kıymetli mücevherine dönüştü. Kökeni İskitler dönemine kadar uzanan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan örgü tekniğiyle üretilen Trabzon hasırı, 50 bine varan el emeği ilmeğiyle Türkiye’nin en köklü el sanatları arasındaki ayrıcalıklı konumunu koruyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihte savaşçıları koruyan dayanıklı metal örgü sistemi, zamanla Karadenizli ustaların estetik dokunuşlarıyla takıya uyarlandı.

Tarihte savaşçıları koruyan dayanıklı metal örgü sistemi, zamanla Karadenizli ustaların estetik dokunuşlarıyla takıya uyarlandı.

Altının tel haline getirilerek ilmek ilmek işlenmesiyle elde edilen ve 'altın kumaş' olarak adlandırılan bu yapı, zırh örücülüğünden gelen genetik mirası sayesinde olağanüstü bir dayanıklılığa sahip. Defalarca işlenebilen, yenilenebilen ve formunu bozmadan nesiller boyu aktarılabilen Trabzon hasırı, mücevher sektöründe sektörün ağır abisi olarak nitelendiriliyor.

Hasırın üretim süreci, makineleşmeye karşı direnerek tamamen geleneksel el emeğine dayanıyor.

Hasırın üretim süreci, makineleşmeye karşı direnerek tamamen geleneksel el emeğine dayanıyor.

Laboratuvar analizlerinden geçen altın teller, örücü kadınların ellerinde bir hafta süren titiz bir çalışmayla hayat buluyor. Tek bir üründe 10 bin ile 50 bin arasında ilmek atılırken, üretim aşamasında çevre dostu yöntemler tercih ediliyor. Sektörde yaygın olan siyanür kullanımı yerine, limon, karbonat ve tuz gibi geleneksel yöntemlerle temizleme yapılarak doğa dostu bir üretim modeli sergileniyor. Bugün üretim gücünün %90’ını oluşturan kadınlar, bu kadim zanaatı sosyal haklarla desteklenen modern atölyelerde geleceğe taşıyor.

Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor.

Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor.

Son 15 yılda geliştirilen modern tasarımlarla birlikte Trabzon hasırı, sadece düğün takısı olmaktan çıkıp günlük kullanımda da yaygınlaştı. Ancak bu estetik dönüşüm, ürünün ekonomik ağırlığını azaltmadı. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte, yüksek gramajlı ve çok sıralı özel tasarım setlerin fiyatı 1 milyon lirayı aşarak sıfır kilometre otomobillerle yarışır seviyeye ulaştı. Dayanıklılığı ve sınırlı değer kaybı nedeniyle sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda güvenli bir yatırım aracı olarak görülen Trabzon hasırı, kültürel miras ile ekonomik değeri aynı potada eritiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın