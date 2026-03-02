Dağdan Karları Çuvalla Toplayıp Yaza Kadar Saklıyorlar: Tatlı Yapıp Yiyorlar

Zirvelerdeki karı toplamak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Oldukça zorlu şartlar altında çuvallara doldurulan karlar, el gücüyle iyice sıkıştırılıyor. Bu zahmetli sürecin ardından en kritik aşama olan saklama aşamasına geçiliyor. Karın yaz sıcağına direnmesi için iki farklı yöntem kullanılıyor: Bir kısmı toprağın altına açılan özel alanlara gömülerek doğanın kucağında uykuya bırakılıyor, bir kısmı ise ilçe merkezindeki soğuk hava depolarına taşınarak koruma altına alınıyor. Bu kadim yöntemler sayesinde, kışın saflığı yazın sıcağına kadar bozulmadan ulaşıyor.

Yaz ayları geldiğinde meyve şuruplarıyla buluşan bu doğal karlar ferahlatıcı bir şölene dönüşüyor. Bölge halkı için adeta bir yaşam enerjisi olan kar helvası, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de vazgeçilmez durağı konumunda. Başalan kardeşlerin emeğiyle hayat bulan bu gelenek, Madran’ın serinliğini gelecek kuşaklara taşımaya devam ediyor. Doğallığını yitirmemiş bu lezzet, modern dünyanın karmaşasına karşı serin, tatlı ve samimi bir mola sunuyor.