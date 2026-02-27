Psikolojiye Göre Hiç Yakın Arkadaşınızın Olmaması Ne Anlama Geliyor?
Toplum bu durumu genellikle içe dönüklük veya yoğun iş temposuyla ilişkilendirse de psikoloji dünyası çok daha derin bir yapısal soruna işaret ediyor: Bağlanma travmaları. Birçok kişi için yakınlıktan kaçınmak bir tercih değil, çocuklukta geliştirilmiş bir hayatta kalma stratejisidir.
Detaylar 👇
Uzmanlar bu durumu savunmasızlığın cezalandırıldığı çocukluk dönemine bağlıyor.
Bu durumda kişi başarı ve profesyonelliği bir kalkan olarak kullanılıyor.
Uzmanlara göre, bu gruptaki bireylere "daha fazla sosyalleşme" önerisi sunmak etkili olmamaktadır.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
uzmanlar doğru söylemiş bence işte bunu aileye anlatamıyoruz niye arkadaşın yok diyorlar işte bu yüzden diyorum hemen savunmaya geçiyorlar kendilerini haklı