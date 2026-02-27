Psikolojiye Göre Hiç Yakın Arkadaşınızın Olmaması Ne Anlama Geliyor?

Sorun insan eksikliği değil, yakınlığın sinir sistemi tarafından bir tehlike olarak kodlanmasıdır. İyileşme ancak 'düzeltici duygusal deneyimler' ile mümkündür. Kişinin mükemmel ya da hazır görünmediği anlarda bile kabul göreceğini deneyimlemesi, sinir sistemindeki tehdit algısını zamanla kırabilir.

Gerçek bağ kurmak, yeni bir sosyal beceri edinmekten ziyade eski bir savunma mekanizmasını yavaşça terk etmekle başlar. Kişinin kendisini 'sunulabilir' hale getirmeden önce başkaları tarafından görülmesine izin vermesi, bu katı mimarinin esnemesini sağlayan en kritik adımdır.