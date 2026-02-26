Sevgili İkizler, bugün itibarıyla bugün yönetici gezegenin Merkür'ün gerileme dönemi başlıyor. Bu dönem, senin gibi hava grubu burçlar için oldukça etkili oluyor. Özellikle bu Cuma günü, iletişim trafiğinin yoğunlaşması ve bir yandan da karışıklıkların artması bekleniyor. Toplantıların iptal olabilir, planların değişebilir. Bu durum elbette seni zorlayabilir! Ancak bu sürece, dağınık dosyalarını toparlamak için mükemmel bir fırsat olarak değerlendirebilirsin.

Belki de bir süredir aklını kurcalayan bir iş değişikliği fikri, bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Eski bir iş arkadaşından beklenmedik bir telefon alabilirsin. Zira bu Merkür retrosu seni durdurmak için değil, daha akıllıca hamleler yapman için güçlü bir desteğe dönüşebilir. Yeniliklere yelken açarken hızlı kararlar verme ama karşına çıkan fırsatları da kaçırma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise yanlış seçimleri konuşacağız. Bu Cuma akşamı, ilişkini analiz etme eğilimin artabilir. 'Benim için doğru kişi mi?' sorusu aklını da kalbini de güçlü bir şekilde meşgul edebilir. İyi düşün, belki de olman gereken yer onun yanı değildir! İhtiyacın olan yanıtları bulmak için ise kendine sorular sor. Onunla mutlu muyum, bana iyi geliyor mu, arkadaşlarım ve ailemle arası nasıl... gibi sorular sana yol gösterecektir.