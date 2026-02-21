onedio


İkizler Burcu right-white
22 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.02.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 22 Şubat Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça heyecan verici bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ile Jüpiter üçgeni, güçlü bir bolluk ve bereket enerjisi taşıyor. Bu enerji sayesinde, kariyer hayatında uzun zamandır beklediğin bir gelişme yaşanabilir. Sabırla ve titizlikle üzerinde çalıştığın bir konu nihayet hak ettiği takdiri bulabilir.

Maddi konularda ise genişleme ve büyüme söz konusu olabilir. Prim, zam ya da ek gelir konuşmaları gündemde olabilir. Bu durum, pazar günü bile telefonunun susmayacağı anlamına gelebilir. Güven veren duruşun ve kararlılığın sayesinde ise büyük bir plan ya da finansal süreçler için işleri yöneten kişi haline gelebilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor. Partnerinle konforlu, huzurlu ve keyifli anlar yaşayabilirsin. Venüs'ün etkisinden olsa gerek bu Pazar'ı partnerinle yataktan çıkarmadan geçirmek, aşk dolu anlar yaşamak ve romantik sürprizler planlamak için değerlendirebilirsin. Ama eğer bekar isen estetik zevkleri güçlü, eğlenceli ve keyifli biriyle tanışma fırsatı yakalayabilirsin Belki de ona aşık olursun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

