Sevgili İkizler, bugün hayatında önemli bir yer kaplayan ancak şimdi eski bir dost olarak adlandırdığın bir kişi, eski sevgilinle ilgili bir bilgi ya da fotoğraf paylaşabilir. Bu durum, geçmişte yaşadığın ve belki de hala acısını taşıdığın bir aldatmacayı gözler önüne serebilir. Tabii bu bilgi ya da görüntü ilk etapta canını yakabilir. Ancak biraz zaman geçtikten sonra, bu durumun aslında bir rahatlama getirdiğini fark edeceksin. Ve bu 'İyi ki bitmiş' diyeceğin bir rahatlama olacak!

Öte yandan eğer kalbin boşsa, bugün sanatsal bir etkinliğe katılmak sana yeni bir heyecan getirebilir. Bu etkinlikte karşılaşacağın bohem karakterli bir kişi, zekası ve karizmasıyla seni etkileyebilir. Bu kişiye bir şans vermek, belki de yeni bir aşk hikayesinin başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…