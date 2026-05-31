Sevgili İkizler, bu Haziran ayına ortaklı kazançlarında bir hesaplaşma ve büyük bir finansal netleşme ile başlıyorsun. 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı, hayatındaki yatırımları ve borçları çözüme kavuşturmak için geliyor. Uzun süredir peşini bırakmayan bir kredi ödemesi, karmaşık bir miras konusu ya da eşten gelen pürüzlü gelir meselesi bu dolunayın sert ama net ışığıyla kapanıyor. Bu süreçte üzerindeki mali yüklerden kurtulurken, stratejik düşünmeni sağlayacak gizli gücü de kendinde bulacaksın.

Ayın ortalarına doğru kendi burcunda gerçekleşecek yenilenme rüzgarları ise kişisel potansiyelini zirveye taşıyacak yeni bir imajı ya da heyecanlı başlangıçları gündemine getirecek. Tam da bu noktada günlük hayatındaki neşeli ve hızlı duruşun, ayın son günlerinde başlayacak olan gerileme etkisiyle maddi kaynaklarına daha dikkatli bakmanla sonuçlanacak. Bu dönemde karşına çıkacak unuttuğun bir fatura veya eski bir ödeme, para rotanı daha güvenilir bir yöne doğru çevirebilir. Bu ay attığın her imza, hayatını şekillendirecek ve seni bir adım öne taşıyacak.

Peki ya aşk? Ayın başında iletişim ve flört evinde yaşanacak gezegen geçişi, kalp ritmini değiştirecek bir tatlı söz trafiği vadediyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağın kısa romantik seyahatler ve derin sohbetler, ilişkini adeta bir üst seviyeye taşıyor. Böylece zihinsel uyumun ve neşenin harmanlandığı sihirli anlara hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, bir eğitimde ya da kısa bir yolculukta tanışacağın esprili kişiyle aranda zamanla derinleşen, zihinsel bir yakınlaşma başlayabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak bu ani çekim, seni kısa sürede etkisi altına alacak ve tatlı söz düellolarının içine çekecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…