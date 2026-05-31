Sevgili İkizler, bu Haziran ayında sinir sisteminde ve nefes alışında belirgin dalgalanmalar yaşanabilir. 14 Haziran tarihinde kendi burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay nedeniyle bedeninin ve zihninin sabit bir ritim tutturmakta zorlandığını, fazlasıyla hareketli olduğunu hissedebilirsin. Bu durum, enerjinin bir anda tavan yapıp ardından hızla yorulmasına neden olarak seni fiziksel anlamda dengesiz hissettirebilir.

Özellikle artan konuşma trafiği ve sürekli koşturmaca, akciğerlerini ve kollarını doğrudan zorlayabilir. Günlük temponun değişken ilerlemesi nedeniyle, bu ay fiziksel dengeni korumaya ve zihnini boşaltacak molaları düzenlemeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…