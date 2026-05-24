25 Mayıs - 31 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:01
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Yay burcundaki Mavi Dolunay sosyal çevrende ve ortaklıklarında büyük bir uyanış yaşatıyor. Beraber yürüttüğün projelerde nihai kararları alarak şirketine yeni bir yön vereceksin. İş birliklerinden doğan güçlü sinerji kariyer hayatına güçlü bir ivme kazandıracak.

Öte yandan Güneş ile Neptün altmışlığından etkilenerek kalabalık ekipler içinde parlayacaksın. Zira bu enerji sana liderlik fırsatları sunuyor. Sosyal yeteneklerini kullanarak yeni yatırımcılar bulacak ve vizyonunu çok daha geniş kitlelere duyuracaksın. İletişim gücün sana harika paralar kazandıracak.

Peki ya aşk? Venüs ile Satürn karesi ilişkilerde mantığın tamamen devrede olduğu ciddi kararları kapına getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle sınırlarınızı yeniden çizerek beraberliğinizi çok daha saygın bir temele oturtacaksınız. Bekarsan sadece mantığına uyan ve hayatını düzene sokan kararlı insanlarla yola çıkmayı seçeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

