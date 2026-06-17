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Kova Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, doğuştan gelen isyankar ve kural tanımaz yapını büyük bir sürprizle susturuyor. Ofiste veya dahil olduğun bir projede, işlerin yürümesi için sıkı kurallara, net bir hiyerarşiye ve katı bir disipline ihtiyaç olduğunu fark edeceksin. Özgürlüğü savunan sen, bugün ekibe kuralları dikte eden katı yönetici rolünü üstleniyorsun.

İş hayatında keşfettiğin bu yapıcı disiplin, akşam saatlerinde kişisel rutinine de sızıyor. Gelişigüzel yemek yemek veya plansız takılmak yerine, kendine saatli bir akşam programı oluşturup ölçüleriyle belirlenmiş bir yemek hazırlayarak bu düzenin getirdiği garip huzurun tadını çıkaracaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle ortak hedeflerine ulaşmak için son derece planlı ve programlı bir sohbet ediyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşkı sadece romantizm olarak değil, birlikte inşa edilecek sağlam bir yapı olarak görmeni sağlayarak ilişkine güven verecek. Bekar bir Kova burcu isen, ne yapacağı belli olmayan sürprizli flörtler bugün sana sadece yorucu gelebilir. Sıkı dur; çünkü bu kez hayatı düzenli, sözünün eri olan ve sana güveni veren disiplinli bir karaktere doğru hızla çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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