Sevgili Kova, İkizler Yeni Ayı pazartesi sabahı sana çok heyecan duyduğun, yaratıcı bir projeyi müşteriye sunma şansı veriyor. Aylardır üzerinde çalıştığın o yenilikçi ve sınır tanımayan konsepti masaya koyduğunda, müşterinin senden daha sıradan ve kurumsal bir iş istemesi hayal kırıklığı yaratacak. Vizyonun, vasatlık duvarına çarpıyor.

Fikirlerinin anlaşılmaması ve sıradanlığa zorlanmak, mesai bitiminde seni topluma karşı tuhaf bir yabancılaşmaya itecek. Sığ sohbetlere girmemek için telefonunu kapatıp sadece seninle aynı zihniyeti paylaşan küçük ve spesifik bir internet forumuna veya anonim bir gruba sığınıyorsun. Kendi kabileni dijitalde buluyorsun.

Peki ya aşk? Bekarsan, gerçek hayattaki sığ karakterlerden tamamen ümidini kesip, bu anonim internet forumlarında biriyle tamamen zihinsel bir çekim yaşıyorsun. İsimlerinizi veya fotoğraflarınızı bile bilmeden, saatlerce sanat ve teknoloji konuşarak kurduğunuz bu bağ, sana gerçek dünyadaki tüm ilişkilerden daha samimi gelecek. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinin estetik veya sanatsal zevkini kıyasıya eleştirebilir, izlediğiniz bir film üzerinden inatçı bir entelektüel kavgaya tutuşabilirsiniz. Zıtlıklar tutku yaratacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...