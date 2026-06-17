Sevgili Kova, bugün partnerinle ilişkide belirsizlikleri ortadan kaldırıp net kurallar ve planlar koymak, aranızdaki tüm stresleri bitiriyor. Geleceği rasyonel bir şekilde inşa etme kararlılığınız, aşkınızın temellerini çok daha yıkılmaz bir hale getirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında uçuk kaçık maceraları rafa kaldırıyorsun. Sana tutarlılık vaat eden, nerede ne yapacağı belli olan ve sana güvenli bir alan sunan organize bir karakterle, çok sağlam ve mantıklı bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...