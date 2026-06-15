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Kova Burcu right-white
16 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.06.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 

16 Haziran Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının sürprizli ritmiyle partnerine yaptığın gün ortası sürprizi, rutinlere sıkışan ilişkine taze bir oksijen sağlıyor. Küçük bir kahve molası bile, birbirinizin yüzünü güldürmeye ve aşkın neşeli tarafını canlı tutmaya yetecek.

Bekar bir Kova burcu isen, anın tadını çıkarırken kurduğun doğal iletişim, sana farklı bir pencere açıyor. Hayatı senin gibi esnek ve neşeli yaşamayı seven biriyle tanışmak, karmaşık taktiklerden uzak, çok ferah bir sürecin başlangıcı oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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