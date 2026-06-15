Sevgili Kova, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının sürprizli ritmiyle partnerine yaptığın gün ortası sürprizi, rutinlere sıkışan ilişkine taze bir oksijen sağlıyor. Küçük bir kahve molası bile, birbirinizin yüzünü güldürmeye ve aşkın neşeli tarafını canlı tutmaya yetecek.

Bekar bir Kova burcu isen, anın tadını çıkarırken kurduğun doğal iletişim, sana farklı bir pencere açıyor. Hayatı senin gibi esnek ve neşeli yaşamayı seven biriyle tanışmak, karmaşık taktiklerden uzak, çok ferah bir sürecin başlangıcı oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...