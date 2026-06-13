Sevgili Kova, bugün ilişkinde aidiyet duygusu ve güven ihtiyacı ön planda. Partnerinle beraber aile fotoğraflarına bakmak veya geçmişten konuşmak, ilişkinizin ne kadar sağlam köklere sahip olduğunu size şefkatle hatırlatacak.

Eğer bekarsan, marjinal ve geçici heyecanlar arayışını tamamen rafa kaldırıyorsun. Aile değerlerine önem veren, kökleri sağlam ve sana bildik 'ev' güvenini sunabilecek karakterler bugün radarında. Güven ve istikrar arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...