Sevgili Kova, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin merhametli ve evrensel frekansıyla, partnerinle sadece birbirinizi değil, bütünü sevmeyi deneyimliyorsunuz. Ortak bir iyilik hareketinde bulunmak, aranızdaki aşkı manevi olarak çok doyurucu bir noktaya taşıyacak.

Eğer bekar bir Kova burcu isen, yüzeysel kafelerde veya uygulamalarda aradığın aşkı bugün yardım elini uzattığın samimi ortamda buluyorsun. Seninle aynı evrensel değerleri taşıyan, insanlığa veya doğaya saygılı şefkatli ruhla aranda inanılmaz güvenilir bir bağ filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...