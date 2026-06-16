Sevgili Kova, bugün Venüs ile Neptün üçgeni, ofiste sadece kâr odaklı değil, toplumsal fayda odaklı bir fikir üretmeni sağlıyor. Şirketinin katılacağı bir sosyal sorumluluk projesi veya çevre dostu bir kampanya fikrini masaya sunarak tüm departmanları ortak bir iyilik amacı etrafında birleştireceksin. İlham veren vizyonun herkesi kenetliyor.

Topluma fayda sağlama arzun, mesai çıkışında da yakandan düşmüyor. Eve dönerken sokaktaki bir canlıyı beslemek, bir bağış kampanyasına destek olmak veya gönüllü bir işe vakit ayırmak, çarşamba gününün tüm mekanik stresini ruhundan söküp alarak sana derin bir huzur verecek.

Peki ya aşk? Bekar bir Kova burcu isen, yaptığın iyilik esnasında veya dahil olduğun sosyal sorumluluk grubunda, seninle aynı merhameti ve vizyonu paylaşan muazzam kalpli biriyle tanışacaksın. İyilik yaparken doğan bu bağ, sıradan bir flörtten çok daha güçlü olacak. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle beraber ortak bir amaca hizmet etmek, örneğin bir barınağı ziyaret etmek veya ortak bir bağış yapmak, ilişkinin temelindeki yoldaşlığı ve saygıyı ölümsüzleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...