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Kova Burcu right-white
17 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Haziran Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Neptün'ün üçgen açısı altında postürünü bozmamaya özen göstermelisin. Özellikle de sırtının orta kısmında ve bel kavisinde yorucu bir gerilme söz konusu ise dikkat etmelisin.

Bu astrolojik enerjinin omurganda yarattığı fiziksel baskıyı açmak için ise ellerin ve dizlerin üzerinde durarak sırtını nazikçe kamburlaştırıp ardından çukurlaştıracağın kedi-inek esnemelerine yönelmelisin. Sırt kaslarını bu şekilde fiziksel olarak rahatlatmak, bedensel akışını ve zindeliğini harika bir şekilde tazeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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