Barbie Kaymakam Olarak Tanınan Tuğçe Orhan Terfi Aldı, Yeni Görevi Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre genç bürokrat, Burdur Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilçeye vekaleten bakan, şubat ayında ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ladik ilçesine asaleten atanan Orhan, aylar içinde gösterdiği başarılı performansın ardından vali yardımcılığına yükselmiş oldu.

Alışagelmiş mülki idare amiri profilinden farklı dış görünüşü sebebiyle internet dünyasında kendisine 'Barbie Kaymakam' yakıştırması yapılan Orhan, bu ilgiyi kısa sürede mesleki bir başarı hikayesine dönüştürdü. Hem görüntüsüyle gündem olan hem de görev yaptığı Ladik'te vatandaşlarla oldukça sıcak bir bağ kuran 30 yaşındaki idareci, 27 ilçeyi kapsayan son mevzuat değişikliğinin ardından bu terfiyi aldı. Genç bürokratın kısa zaman dilimine sığdırdığı bu hızlı yükseliş, dikkatleri bir kez daha üzerine çekmesine neden oldu.