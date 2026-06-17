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Barbie Kaymakam Olarak Tanınan Tuğçe Orhan Terfi Aldı, Yeni Görevi Resmi Gazete’de Yayımlandı

Barbie Kaymakam Olarak Tanınan Tuğçe Orhan Terfi Aldı, Yeni Görevi Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 09:43
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Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakamlık yaparken alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken ve kısa sürede halkın sevgisini kazanan 30 yaşındaki Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine terfi etti.

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Samsun'un Ladik ilçesinde görev yapan ve sosyal medyada tarzıyla çok konuşulan Kaymakam Tuğçe Orhan, kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı.

Samsun'un Ladik ilçesinde görev yapan ve sosyal medyada tarzıyla çok konuşulan Kaymakam Tuğçe Orhan, kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı.

Gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre genç bürokrat, Burdur Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilçeye vekaleten bakan, şubat ayında ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ladik ilçesine asaleten atanan Orhan, aylar içinde gösterdiği başarılı performansın ardından vali yardımcılığına yükselmiş oldu.

Alışagelmiş mülki idare amiri profilinden farklı dış görünüşü sebebiyle internet dünyasında kendisine 'Barbie Kaymakam' yakıştırması yapılan Orhan, bu ilgiyi kısa sürede mesleki bir başarı hikayesine dönüştürdü. Hem görüntüsüyle gündem olan hem de görev yaptığı Ladik'te vatandaşlarla oldukça sıcak bir bağ kuran 30 yaşındaki idareci, 27 ilçeyi kapsayan son mevzuat değişikliğinin ardından bu terfiyi aldı. Genç bürokratın kısa zaman dilimine sığdırdığı bu hızlı yükseliş, dikkatleri bir kez daha üzerine çekmesine neden oldu.

Yeni Burdur Vali Yardımcısının geçmişi de akademik başarılar ve yoğun bir mesleki hazırlık süreciyle şekilleniyor.

Yeni Burdur Vali Yardımcısının geçmişi de akademik başarılar ve yoğun bir mesleki hazırlık süreciyle şekilleniyor.

1995 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü derece yaparak bitirdi. Eğitim hayatına aynı alanda tamamladığı yüksek lisansla devam eden Orhan, İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak devlet hizmetine resmi adımını attı.

Meslek hayatının ilk yıllarında memleketi Elazığ başta olmak üzere Ankara, Düzce ve Bolu'da çeşitli stajlar yapan Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde kaymakam vekili olarak da tecrübe kazandı. Kendini geliştirmek amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek hem yabancı dil eğitimi alan hem de Birleşik Krallık'ın yönetim sistemini yerinde inceleyen Orhan, Türkiye'ye dönüşünde Ladik'teki görevine başlamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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