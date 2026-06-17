Barbie Kaymakam Olarak Tanınan Tuğçe Orhan Terfi Aldı, Yeni Görevi Resmi Gazete’de Yayımlandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakamlık yaparken alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken ve kısa sürede halkın sevgisini kazanan 30 yaşındaki Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine terfi etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsun'un Ladik ilçesinde görev yapan ve sosyal medyada tarzıyla çok konuşulan Kaymakam Tuğçe Orhan, kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Burdur Vali Yardımcısının geçmişi de akademik başarılar ve yoğun bir mesleki hazırlık süreciyle şekilleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın