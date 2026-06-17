İsmi Koy, 4 Çeyrek Altını Kap! Türkiye'de Çocuğuna Bu İki İsmi Veren Ailelere 4 Çeyrek Altın Verilecek
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Kırşehir'de kültürel mirası ve kadim değerleri yaşatmak amacıyla başlatılan yeni proje kapsamında, dünyaya gelen bebeklerine Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın anısına 'Ahi' veya 'Neşet' adını veren tüm ailelere 4 adet çeyrek altın hediye edilecek.
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Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş kültürel kökleri yeniden yeşertmek ve genç nesillere aktarmak adına eşine az rastlanır bir teşvik kampanyası hayata geçirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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