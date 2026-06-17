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CHP’de İl Başkanları İçin Karar: Özgür Çelik Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

CHP’de İl Başkanları İçin Karar: Özgür Çelik Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2026 - 18:02
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Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. MYK’de alınan kararla birlikte Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildikleri ve görevden alındıkları açıklandı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ise YDK’ye sevk edildiği duyuruldu.

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ihraçları devam ediyor.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ihraçları devam ediyor.

MYK toplantısında alınan kararlar, Kılıçdaroğlu yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından duyuruldu.

Sarı, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildiklerini ve görevden alındıklarını açıkladı.

Sarı, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın da tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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