CHP’de İl Başkanları İçin Karar: Özgür Çelik Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
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Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. MYK’de alınan kararla birlikte Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya’nın tedbirli olarak disipline sevk edildikleri ve görevden alındıkları açıklandı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ise YDK’ye sevk edildiği duyuruldu.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ihraçları devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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