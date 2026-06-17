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4 Milyon Araç Sahibine İnceleme İddiası! Vergi Denetim Kurulu Son Noktayı Koydu

4 Milyon Araç Sahibine İnceleme İddiası! Vergi Denetim Kurulu Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 16:10
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Koronavirüs salgını sürecinde küresel ölçekte yaşanan çip krizi, sıfır araç tedarikini neredeyse imkansız hale getirmiş ve iç pazarda fiyatların fahiş oranlarda yükselmesine neden olmuştu. Bu fahiş fiyat artışları ve piyasa manipülasyonlarının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçmişe dönük büyük bir inceleme başlattığı öne sürülmüştü. Vergi Denetim Kurulu'ndan söz konusu iddialara açıklama geldi.

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Sıfır araç alan 4 milyon kişiye inceleme iddiası.

Sıfır araç alan 4 milyon kişiye inceleme iddiası.

Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda hızla yayılan iddialara göre; Bakanlığın 2021-2024 yılları arasında sıfır kilometre araç satın alan yaklaşık 4 milyon kişiyi mercek altına aldığı ve bu kişileri 15 gün içinde izahatta bulunmaya çağırdığı ileri sürülmüştü. Kısa sürede milyonlarca araç sahibinde tedirginlik yaratan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından resmi makamlar harekete geçti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kamuoyunu meşgul eden bu spekülasyonlara ilişkin resmi bir basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada, 4 milyon kişinin incelemeye alındığı ve 15 günlük sürelerle izahata çağrıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı net bir dille ifade edildi.

Vergi Denetim Kurulu iddialara son noktayı koydu.

Vergi Denetim Kurulu iddialara son noktayı koydu.

Vergi Denetim Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız tarafından 2021-2024 yılları arasında sıfır kilometre araç satın alan yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektörlerde olduğu gibi motorlu taşıt satışlarına ilişkin işlemleri de risk analizi temelli olarak izlemekte ve gerekli görülen hallerde denetim faaliyetleri yürütmektedir. Bu çalışmalar; mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, somut veriler, risk göstergeleri ve analiz sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen rutin ve hedefli denetim faaliyetleridir.

'Bu kapsamda, araç satış süreçlerinde fatura dışı ödeme, kayıt dışı tahsilat, aksesuar veya ek hizmet bedellerinin belgelendirilmemesi gibi riskli görülen bazı işlemlere yönelik olarak dar kapsamlı ve risk analizine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir.

Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımızın çalışmaları, tüm mükellefleri veya tüm araç alıcılarını kapsayan genel bir uygulama niteliğinde olmayıp, yalnızca riskli görülen sınırlı işlem ve mükellef grupları bakımından yürütülen olağan denetim süreçlerinden ibarettir.

Başkanlığımızın amacı, vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getiren mükellefleri korumak, kayıt dışı işlemler nedeniyle haksız rekabet oluşmasını önlemek ve kamu gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, kapsamı genişletilerek aktarılan veya eksik bilgi içeren haber ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını hukuka uygun, veri odaklı, ölçülü ve risk analizi esaslı bir yaklaşımla sürdürmeye devam edecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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