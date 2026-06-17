4 Milyon Araç Sahibine İnceleme İddiası! Vergi Denetim Kurulu Son Noktayı Koydu
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Koronavirüs salgını sürecinde küresel ölçekte yaşanan çip krizi, sıfır araç tedarikini neredeyse imkansız hale getirmiş ve iç pazarda fiyatların fahiş oranlarda yükselmesine neden olmuştu. Bu fahiş fiyat artışları ve piyasa manipülasyonlarının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçmişe dönük büyük bir inceleme başlattığı öne sürülmüştü. Vergi Denetim Kurulu'ndan söz konusu iddialara açıklama geldi.
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Sıfır araç alan 4 milyon kişiye inceleme iddiası.
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Vergi Denetim Kurulu iddialara son noktayı koydu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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