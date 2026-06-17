4 Milyon Araç Sahibine İnceleme İddiası! Vergi Denetim Kurulu Son Noktayı Koydu

Vergi Denetim Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız tarafından 2021-2024 yılları arasında sıfır kilometre araç satın alan yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektörlerde olduğu gibi motorlu taşıt satışlarına ilişkin işlemleri de risk analizi temelli olarak izlemekte ve gerekli görülen hallerde denetim faaliyetleri yürütmektedir. Bu çalışmalar; mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, somut veriler, risk göstergeleri ve analiz sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen rutin ve hedefli denetim faaliyetleridir.

'Bu kapsamda, araç satış süreçlerinde fatura dışı ödeme, kayıt dışı tahsilat, aksesuar veya ek hizmet bedellerinin belgelendirilmemesi gibi riskli görülen bazı işlemlere yönelik olarak dar kapsamlı ve risk analizine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir.

Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde, 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımızın çalışmaları, tüm mükellefleri veya tüm araç alıcılarını kapsayan genel bir uygulama niteliğinde olmayıp, yalnızca riskli görülen sınırlı işlem ve mükellef grupları bakımından yürütülen olağan denetim süreçlerinden ibarettir.

Başkanlığımızın amacı, vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getiren mükellefleri korumak, kayıt dışı işlemler nedeniyle haksız rekabet oluşmasını önlemek ve kamu gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, kapsamı genişletilerek aktarılan veya eksik bilgi içeren haber ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını hukuka uygun, veri odaklı, ölçülü ve risk analizi esaslı bir yaklaşımla sürdürmeye devam edecektir.'