Meteoroloji'den 60 Kente 5 Günlük Kritik Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17-21 Haziran hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin haritasına göre ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
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Meteoroloji'den 5 günlük sağanak yağış uyarısı.
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Perşembe ve cuma günü yağış zirve yapacak.
60 kentte yağış etkili olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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