Meteoroloji'den 60 Kente 5 Günlük Kritik Kuvvetli Yağış Uyarısı

18 Haziran Perşembe gününden itibaren yağışlı hava dalgası etki alanını adeta iki katına çıkarıyor. Cuma günü ise bu durum zirve noktasına ulaşıyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in kıyı şeridi hariç neredeyse tüm Türkiye haritada sağanak yağışla kaplanmış durumda.

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağışlar ani sel riskini beraberinde getirecek. Bolu, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere tüm hat boyunca yağışlar aralıksız sürecek. Erzurum, Erzincan, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.