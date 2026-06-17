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Meteoroloji'den 60 Kente 5 Günlük Kritik Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den 60 Kente 5 Günlük Kritik Kuvvetli Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 12:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17-21 Haziran hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin haritasına göre ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Meteoroloji'den 5 günlük sağanak yağış uyarısı.

Meteoroloji'den 5 günlük sağanak yağış uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günün hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin paylaşımına göre haftanın ortasında yağışlı sistem ülkenin kuzey ve batı kesimlerinden giriş yapıyor.

17 Haziran Çarşamba günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, akşam saatlerine doğru İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'ya yayılacak. Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Kars ve Ardahan çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli yağışlar kendisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Perşembe ve cuma günü yağış zirve yapacak.

Perşembe ve cuma günü yağış zirve yapacak.

18 Haziran Perşembe gününden itibaren  yağışlı hava dalgası etki alanını adeta iki katına çıkarıyor. Cuma günü ise bu durum zirve noktasına ulaşıyor. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’in kıyı şeridi hariç neredeyse tüm Türkiye haritada sağanak yağışla kaplanmış durumda.

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağışlar ani sel riskini beraberinde getirecek. Bolu, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere tüm hat boyunca yağışlar aralıksız sürecek.  Erzurum, Erzincan, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

60 kentte yağış etkili olacak.

60 kentte yağış etkili olacak.

20 Haziran Cumartesi günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar tüm şiddetiyle devam ederken, Akdeniz kıyılarında (Antalya, Adana, Mersin) aşırı sıcaklar ve yüksek nem bunaltıcı anlar yaşatacak. 21 Haziran Pazar günü ise batı bölgelerinde yağışlar etkisini biraz kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraksa da; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki illerde sağanak mesaisi yeni haftaya kadar uzayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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