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Türkiye'nin En Büyük Sanayi Devi Belli Oldu, Tam 698 Milyar Liralık Satışı Var

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Devi Belli Oldu, Tam 698 Milyar Liralık Satışı Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 11:28
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl merakla beklenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırmasının sonuçları açıklandı. Dev şirketleri performansı gözler önüne serilirken listedeki ilk üç sıra yerini kordu. Savunma sanayisi ve havacılık devleri ise üst sıralara doğru güçlü atak gerçekleştirdi.

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TÜPRAŞ yine lider oldu. Türkiye'nin ilk 3 devi!

TÜPRAŞ yine lider oldu. Türkiye'nin ilk 3 devi!

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda elde ettiği 698 milyar 789 milyon liralık dev ciroyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını bu yıl da kaptırmadı. Uzun yıllardır zirvedeki yerini kimseye bırakmayan şirketi, otomotiv sektörünün öncülerinden Ford Otomotiv takip etti. Ford Otomotiv, 538 milyar 268 milyon liralık üretimden satış rakamıyla listenin ikinci sırasındaki yerini sağlamlaştırdı. Üçüncü sırada ise 327 milyar 854 milyon liralık satış başarısıyla Star Rafineri AŞ yer aldı. Böylece İSO 500 listesinin ilk üç basamağında geçen yıla göre bir değişim yaşanmadı.

Otomotiv sektöründe büyük rekabet. Listede sürpriz çıkış.

Otomotiv sektöründe büyük rekabet. Listede sürpriz çıkış.

Listenin üst sıralarındaki istikrara rağmen, ilk 10 içerisindeki diğer basamaklarda oldukça hareketli bir rekabet yaşandı. Bir önceki yılın raporunda 6'ncı sırada yer alan OYAK-Renault, vites yükselterek 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yerleşti. OYAK-Renault'yu 206,3 milyar liralık satışıyla Toyota Otomotiv ve 165,7 milyar lirayla beyaz eşya devi Arçelik takip etti.

Listenin dikkat çeken çıkışları savunma, havacılık ve enerji sektörlerinden geldi. Geçtiğimiz yıl ilk 10 listesinde yer bulamayan milli gururlarımızdan TUSAŞ, 140,9 milyar liralık üretimden satışıyla 11. sıradan 7. sıraya sıçradı. Benzer şekilde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 16. basamaktan 8. sıraya, teknoloji ve savunma devi ASELSAN ise 17. sıradan 9. sıraya yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. İlk 10’un son üyesi ise 12’nci sıradan 10’unculuğa ilerleyen Mercedes-Benz oldu.

En büyük ilk 10 şirket.

En büyük ilk 10 şirket.

İSO 500 (2025) verilerine göre üretimden satış performanslarıyla en büyük ilk 10 şirket:

1. TÜPRAŞ: 698.789.218.726 TL (Geçen yılki sırası: 1)

2. Ford Otomotiv: 538.267.883.167 TL (Geçen yılki sırası: 2)

3. Star Rafineri: 327.854.252.634 TL (Geçen yılki sırası: 3)

4. OYAK-Renault: 235.451.564.919 TL (Geçen yılki sırası: 6)

5. Toyota Otomotiv: 206.261.752.184 TL (Geçen yılki sırası: 4)

6. Arçelik: 165.720.710.029 TL (Geçen yılki sırası: 7)

7. TUSAŞ: 140.894.845.580 TL (Geçen yılki sırası: 11)

8. Türkiye Petrolleri A.O.: 138.780.059.253 TL (Geçen yılki sırası: 16)

9. ASELSAN: 130.249.849.498 TL (Geçen yılki sırası: 17)

10. Mercedes-Benz: 126.983.846.962 TL (Geçen yılki sırası: 12

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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