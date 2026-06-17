Türkiye'nin En Büyük Sanayi Devi Belli Oldu, Tam 698 Milyar Liralık Satışı Var

Listenin üst sıralarındaki istikrara rağmen, ilk 10 içerisindeki diğer basamaklarda oldukça hareketli bir rekabet yaşandı. Bir önceki yılın raporunda 6'ncı sırada yer alan OYAK-Renault, vites yükselterek 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yerleşti. OYAK-Renault'yu 206,3 milyar liralık satışıyla Toyota Otomotiv ve 165,7 milyar lirayla beyaz eşya devi Arçelik takip etti.

Listenin dikkat çeken çıkışları savunma, havacılık ve enerji sektörlerinden geldi. Geçtiğimiz yıl ilk 10 listesinde yer bulamayan milli gururlarımızdan TUSAŞ, 140,9 milyar liralık üretimden satışıyla 11. sıradan 7. sıraya sıçradı. Benzer şekilde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 16. basamaktan 8. sıraya, teknoloji ve savunma devi ASELSAN ise 17. sıradan 9. sıraya yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. İlk 10’un son üyesi ise 12’nci sıradan 10’unculuğa ilerleyen Mercedes-Benz oldu.