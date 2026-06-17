Türkiye'nin En Büyük Sanayi Devi Belli Oldu, Tam 698 Milyar Liralık Satışı Var
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl merakla beklenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırmasının sonuçları açıklandı. Dev şirketleri performansı gözler önüne serilirken listedeki ilk üç sıra yerini kordu. Savunma sanayisi ve havacılık devleri ise üst sıralara doğru güçlü atak gerçekleştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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