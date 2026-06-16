Dünyanın En Zengin 500 Kişisi Sadece Bir Günde 336 Milyar Dolar Daha Zengin Oldu

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 500 kişisi servetlerine 336 milyar dolar kattı. 15 Haziran'da yaşanan bu durum, tek bir günde kaydedilen en büyük artış oldu. Bu artışla birlikte, söz konusu grubun toplam net serveti 13,3 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, net servetini yüzde 10’dan fazla artırarak 1,27 trilyon dolara çıkardı ve gruptaki liderliğini pekiştirdi.

SpaceX’in halka arzı, servet artışının en büyük itici gücü oldu. Şirketin piyasa değeri yüzde 20 arttı. Bu artış, Musk’ın net servetine 164 milyar dolar eklemesine yardımcı oldu.

Dünyanın en büyük servete sahip ilk beş zengini: