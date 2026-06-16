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Dünyanın En Zengin 500 Kişisi Sadece Bir Günde 336 Milyar Dolar Daha Zengin Oldu

Dünyanın En Zengin 500 Kişisi Sadece Bir Günde 336 Milyar Dolar Daha Zengin Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2026 - 21:17
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Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti, 15 Haziran’da 336 milyar dolar artarak rekor kırdı. SpaceX’in halka arzına beklenenden çok daha fazla ilgi olması ve İran ile yapılan savaşta barış anlaşmasının sağlanması, rekor artışın en büyük sebepleri olarak gösterildi.

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15 Haziran’da New York Borsası’nın kapanmasıyla birlikte dünyanın en zengin insanları daha da zengin oldu.

15 Haziran’da New York Borsası’nın kapanmasıyla birlikte dünyanın en zengin insanları daha da zengin oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 500 kişisi servetlerine 336 milyar dolar kattı. 15 Haziran'da yaşanan bu durum, tek bir günde kaydedilen en büyük artış oldu. Bu artışla birlikte, söz konusu grubun toplam net serveti 13,3 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, net servetini yüzde 10’dan fazla artırarak 1,27 trilyon dolara çıkardı ve gruptaki liderliğini pekiştirdi.

SpaceX’in halka arzı, servet artışının en büyük itici gücü oldu. Şirketin piyasa değeri yüzde 20 arttı. Bu artış, Musk’ın net servetine 164 milyar dolar eklemesine yardımcı oldu.

Dünyanın en büyük servete sahip ilk beş zengini:

  • Elon Musk: 1,27 trilyon dolar

  • Larry Page: 314 milyar dolar

  • Sergey Brin: 292 milyar dolar

  • Jeff Bezos: 267 milyar dolar

  • Larry Ellison: 247 milyar dolar

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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