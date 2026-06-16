Fast-Food Sektörünün Devi 2,7 Milyar Dolara Satılıyor

Fast-food sektöründe genel olarak talepte süregelen bir zayıflık yaşanıyor. Sektör, kilo verme amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin daha sağlıklı gıdalara yönelmesinin etkilerini hissediyor.

Bunun yanında yüksek enflasyon, tüketici güvenindeki gerileme ve artan gıda maliyetleri de özellikle ABD’de faaliyet gösteren pizza zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Sektör oyuncuları bir yandan yükselen emtia maliyetleriyle mücadele ederken, diğer yandan tüketicilerin harcamalarını kısmalarından olumsuz etkileniyor.

Yum Brands, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pizza Hut’ın mülkiyetini devredecek olsa da KFC ve Taco Bell markalarının işletmesini sürdürmeye devam edecek.