Fast-Food Sektörünün Devi 2,7 Milyar Dolara Satılıyor
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ABD merkezli Yum Brands, sektörde zayıflayan talep ve artan rekabet nedeniyle bünyesinde bulunan Pizza Hut’ı satma kararı aldı. Reuters'e konuşan şirket yetkilileri, Pizza Hut’ın 2,7 milyar dolar karşılığında satılacağını duyurdu.
Yum Brands’ın sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut gibi markaların Türkiye’deki haklarının sahibi olan İş Gıda da iflas etmiş, restoranların Türkiye hakları ise HD Holding tarafından satın alınmıştı.
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Yum Brands, fast-food sektörünün en bilinen markalarından biri olan Pizza Hut’ı satmaya karar verdi.
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Zayıflama ilaçları fast-food sektörüne darbe vurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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