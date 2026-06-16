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Ekonomi
Fast-Food Sektörünün Devi 2,7 Milyar Dolara Satılıyor

Fast-Food Sektörünün Devi 2,7 Milyar Dolara Satılıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2026 - 19:26
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ABD merkezli Yum Brands, sektörde zayıflayan talep ve artan rekabet nedeniyle bünyesinde bulunan Pizza Hut’ı satma kararı aldı. Reuters'e konuşan şirket yetkilileri, Pizza Hut’ın 2,7 milyar dolar karşılığında satılacağını duyurdu.

Yum Brands’ın sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut gibi markaların Türkiye’deki haklarının sahibi olan İş Gıda da iflas etmiş, restoranların Türkiye hakları ise HD Holding tarafından satın alınmıştı.

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Yum Brands, fast-food sektörünün en bilinen markalarından biri olan Pizza Hut’ı satmaya karar verdi.

Yum Brands, fast-food sektörünün en bilinen markalarından biri olan Pizza Hut’ı satmaya karar verdi.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Pizza Hut’ın Çin ana karasındaki faaliyetleri 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak. Reuters’a göre zincirin geri kalan küresel operasyonları ise 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek.

Zayıflama ilaçları fast-food sektörüne darbe vurdu.

Zayıflama ilaçları fast-food sektörüne darbe vurdu.

Fast-food sektöründe genel olarak talepte süregelen bir zayıflık yaşanıyor. Sektör, kilo verme amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin daha sağlıklı gıdalara yönelmesinin etkilerini hissediyor.

Bunun yanında yüksek enflasyon, tüketici güvenindeki gerileme ve artan gıda maliyetleri de özellikle ABD’de faaliyet gösteren pizza zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Sektör oyuncuları bir yandan yükselen emtia maliyetleriyle mücadele ederken, diğer yandan tüketicilerin harcamalarını kısmalarından olumsuz etkileniyor.

Yum Brands, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pizza Hut’ın mülkiyetini devredecek olsa da KFC ve Taco Bell markalarının işletmesini sürdürmeye devam edecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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