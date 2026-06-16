Evlat Acısına Dayanamadı: Efsane Yeşilçam Oyuncusu "Panter" Emel Yıldız Hayatını Kaybetti!
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Yeşilçam'ın 'Panter Emel' olarak tanınan oyuncusu Emel Yıldız'dan acı haber geldi. Bir dönemin sevilen filmlerinde rol alan, son yıllarını ise hayvan hakları mücadelesine adayan 85 yaşındaki Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybeden usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yeşilçam'ın altın yılları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olmayabilir ama onu tanıyanların unutamadığı yüzlerden biri kesinlikle Emel Yıldız'dı.
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Emel Yıldız son yıllarda magazin sayfalarında sık sık karşımıza çıkan bir isim değildi.
Yeşilçam'ın "Panter Emel"i 85 yaşında hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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