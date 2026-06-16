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Evlat Acısına Dayanamadı: Efsane Yeşilçam Oyuncusu "Panter" Emel Yıldız Hayatını Kaybetti!

Evlat Acısına Dayanamadı: Efsane Yeşilçam Oyuncusu "Panter" Emel Yıldız Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2026 - 19:06
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Yeşilçam'ın 'Panter Emel' olarak tanınan oyuncusu Emel Yıldız'dan acı haber geldi. Bir dönemin sevilen filmlerinde rol alan, son yıllarını ise hayvan hakları mücadelesine adayan 85 yaşındaki Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybeden usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşilçam'ın altın yılları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olmayabilir ama onu tanıyanların unutamadığı yüzlerden biri kesinlikle Emel Yıldız'dı.

Yeşilçam'ın altın yılları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olmayabilir ama onu tanıyanların unutamadığı yüzlerden biri kesinlikle Emel Yıldız'dı.

Türk sinemasının üretiminin adeta fabrika gibi işlediği 1950'li ve 1960'lı yıllarda kamera karşısına geçen oyuncu, dönemin birçok sevilen yapımında rol alarak sinema tarihinin önemli tanıklarından biri haline geldi.

Emel Yıldız'ın kariyerinde Vahşi Kız, Kanundan Kaçılmaz, Can Mustafa, Yeşil Köşkün Lambası, Cumbadan Rumbaya, Dişi Kurt, Avare Mustafa ve Cilalı İbo Perili Köşkte gibi filmler bulunuyordu. Siyah beyaz sinemanın hüküm sürdüğü yıllarda izleyiciyle buluşan bu yapımlar sayesinde geniş bir kitle tarafından tanındı. O dönem Yeşilçam setlerinde bulunan hemen hemen herkes gibi o da Türk sinemasının efsane kuşağıyla aynı dönemi paylaştı; dönemin yıldız oyuncularıyla aynı afişlerde yer aldı, aynı stüdyolarda çalıştı.

Ancak Emel Yıldız'ı benzerlerinden ayıran şey yalnızca oyunculuğu olmadı. Yıllar sonra ekranlardan uzaklaştığında kendisine bambaşka bir hayat çizdi. Pek çok eski oyuncu gözlerden uzak bir emeklilik hayatı yaşarken, Emel Yıldız kamusal alanda kalmayı seçti. Fakat bu kez sanatçı kimliğiyle değil, savunduğu bir dava sayesinde... Türkiye onu zamanla 'Panter Emel' adıyla tanımaya başladı.

Bu lakap herhangi bir film rolünden ya da canlandırdığı karakterlerden doğmadı. 1990'lı yıllarda hayvan hakları için verdiği sert ve tavizsiz mücadele sırasında ortaya çıktı. Hayvanlara yönelik şiddet haberlerinde ilk tepki veren isimlerden biri oluyor, televizyon programlarına çıkıyor, canlı yayınlarda yetkililerle tartışıyor ve konunun peşini bırakmıyordu. Özellikle Savaş Ay'ın A Takımı gibi dönemin ses getiren programlarında yaptığı çıkışlar uzun süre konuşuldu. Hayvanlara eziyet edenlerin üzerine korkusuzca gitmesi, öfkesini gizlememesi ve geri adım atmaması nedeniyle medya tarafından bir pantere benzetildi. Böylece 'Panter Emel' adı yıllar içerisinde gerçek isminden bile daha bilinir hale geldi.

Üstelik bu lakabı hiçbir zaman reddetmedi. Tam tersine, hayvan isimlerinin hakaret olarak kullanılmasına karşı çıkan Emel Yıldız, yıllar önce verdiği bir röportajda 'Bana köpek Emel ya da eşek Emel deseler de mutlu olurum' diyerek hayvan sevgisini ne kadar içselleştirdiğini göstermişti. Sinema kariyeriyle başlayan yolculuğu, hayvanlar için verdiği mücadeleyle devam eden Emel Yıldız, böylece yalnızca bir oyuncu değil; bir dönemin vicdan sesi olarak da hafızalara yerleşti.

Emel Yıldız son yıllarda magazin sayfalarında sık sık karşımıza çıkan bir isim değildi.

Emel Yıldız son yıllarda magazin sayfalarında sık sık karşımıza çıkan bir isim değildi.

Zaten şöhretle kurduğu ilişki de yıllar içinde değişmişti. Kırmızı halılardan, gala gecelerinden ve televizyon stüdyolarından çok; sokak hayvanlarının bulunduğu alanlarda görülüyordu.

Onu yakından tanıyanlar, günlerinin önemli bölümünü sahipsiz kedi ve köpeklerle geçirdiğini anlatıyordu. Yıllarca mama kampanyalarına destek verdi, yardım çağrıları yaptı, hasta hayvanlar için kapı kapı dolaştı. Hayvan hakları denildiğinde akla gelen isimlerden biri olmasının nedeni de tam olarak buydu. Fakat son dönemde hayatında her şey değişti.

Yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybettiği ortaya çıktı. Sevenlerinin anlattığına göre bu kayıp, Emel Yıldız'ın hayatındaki en büyük yıkımlardan biri oldu. Anne-kız arasındaki bağın son derece güçlü olduğu biliniyordu. Bu nedenle Elif Sofya'nın vefatı yalnızca ailesini değil, Emel Yıldız'ı yakından tanıyan herkesi derinden etkiledi.

Bu süreçte gözlerden tamamen uzaklaştığı konuşuluyordu. Daha önce hayvanlar için gece gündüz mücadele eden, enerjisiyle çevresindekileri harekete geçiren Emel Yıldız'ın içine kapandığı ve yas sürecini sessizce yaşamayı tercih ettiği söyleniyordu. Birçok kişi onun yeniden toparlanmasını umut ederken, beklenmedik bir haber daha geldi. Kızını kaybetmesinin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken, bu kez Emel Yıldız'ın vefat haberi duyuldu.

Yeşilçam'ın "Panter Emel"i 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın "Panter Emel"i 85 yaşında hayatını kaybetti.

Emel Yıldız'ın hayatını kaybettiği haberini oyuncu Tuna Arman duyurdu. Paylaşımın ardından sanat camiasından, eski Yeşilçam oyuncularından ve hayvan hakları savunucularından peş peşe taziye mesajları geldi. Birçok kişi için bu haber yalnızca bir oyuncunun vefatı anlamına gelmiyordu; aynı zamanda Yeşilçam'ın yaşayan hafızalarından birinin daha aramızdan ayrılması demekti. Çünkü Emel Yıldız'dan geriye yalnızca rol aldığı filmler kalmadı.

Vahşi Kız'ın setlerinden başlayan anılar, Cilalı İbo Perili Köşkte'den kalan sahneler, Roman Havası'na uzanan televizyon kariyeri ve yıllar boyunca hayvanlar için verdiği mücadele de kaldı. Onun ardından yapılan paylaşımlarda dikkat çeken bir başka nokta da buydu. Kimi eski film afişlerini paylaştı, kimi birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınladı, kimi ise yıllar önce bir sokak hayvanı için nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Aslında Emel Yıldız'ın hikayesi biraz da Yeşilçam kuşağının hikayesiydi. Şöhreti gördü, alkışı gördü, unutulmayı gördü. Sonra bambaşka bir amaç uğruna yeniden ayağa kalktı ve hayatının son dönemini kendisinden daha güçsüz canlıların sesi olmaya adadı. Bugün ardından bakıldığında onu yalnızca 'oyuncu' diye tanımlamak eksik kalıyor.

Emel Yıldız, bir dönemin sinema emekçisi, hayvan hakları savunucusu, mücadeleci bir karakter ve unutulmaz bir Yeşilçam yüzüydü. Hayatı boyunca inandığı şeylerden vazgeçmeyen bir kadın olan Emel Yıldız'a rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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