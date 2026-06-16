Açlık Grevine Başlamışlardı: Özşen Madencilik İşçilerinin Grevi Kazanımla Sonuçlandı
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Edirne Uzunköprü’de, Kiremitçiler Grup’a bağlı Özşen Madencilik'te çalışan işçiler, ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve işten çıkarmalara karşı 27 gün önce direnişe başlamıştı. İşçiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine de girdiklerini duyurmuştu. Özşen Madencilik çalışanları, Edirne Valiliği arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerden kazanımla ayrıldı.
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Edirne’de devam eden maden işçilerinin grevi başarıyla sonuçlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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