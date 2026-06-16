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Açlık Grevine Başlamışlardı: Özşen Madencilik İşçilerinin Grevi Kazanımla Sonuçlandı

Açlık Grevine Başlamışlardı: Özşen Madencilik İşçilerinin Grevi Kazanımla Sonuçlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2026 - 18:38
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Edirne Uzunköprü’de, Kiremitçiler Grup’a bağlı Özşen Madencilik'te çalışan işçiler, ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve işten çıkarmalara karşı 27 gün önce direnişe başlamıştı. İşçiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine de girdiklerini duyurmuştu. Özşen Madencilik çalışanları, Edirne Valiliği arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerden kazanımla ayrıldı.

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Edirne’de devam eden maden işçilerinin grevi başarıyla sonuçlandı.

Edirne’de devam eden maden işçilerinin grevi başarıyla sonuçlandı.

Edirne Uzunköprü’de, Kiremitçiler Grup’a bağlı Özşen Madencilik'te ödenmeyen ücretler, fazla mesai alacakları ve işten çıkarmalara karşı 27 gün önce direnişe başlayan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, mücadelelerinden zaferle ayrıldı.

Direniş alanında açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 15 Haziran gecesinde ilan edilen Özşen Madencilik zaferini, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’ne ve Ankara’da direnişteki öğretmenlere armağan ettiklerini ifade etti.

İşçilere birlik ve beraberlik içinde dayanışma mesajı veren Aksu, “Tüm maden işletmelerindeki işçi kardeşlerime, özellikle size çağrıda bulunuyorum; korkmayın, sarı sendikalara alet olmayın. Sarı sendikal merkezler holdinglerin değnekçileridir, torbacılarıdır. Bunlardan uzaklaşın.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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