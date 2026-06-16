Ziraat Mühendisinin Tavsiyesi Servet Kazandırdı: Tek Tür Ağaçtan 300 Kilo Meyve Topluyor
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçi Abdurahman Keleş, yaklaşık 7 yıl önce bir ziraat mühendisinin önerisiyle 10 dönümlük arazisine 'Orange Ruby' cinsi kayısı fidanları dikti. Bölgedeki geleneksel ürün deseninin dışına çıkılarak kurulan bu kapama meyve bahçesi, kısa sürede yüksek adaptasyon göstererek ilk yılından itibaren meyve vermeye başladı. Yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak ürün hasat eden Keleş, bu süreçte elde ettiği yüksek verim ve kaliteden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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