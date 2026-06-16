Ziraat Mühendisinin Tavsiyesi Servet Kazandırdı: Tek Tür Ağaçtan 300 Kilo Meyve Topluyor

Erkenci bir çeşit olması sebebiyle piyasaya erken dönemde giren Orange Ruby, üreticiye önemli bir pazar avantajı sağlıyor. Tat profili olarak şekerpare çeşidini andıran, hafif ekşi ve tatlı dengesiyle Malatya kayısısına yakın bir aroma sunan bu ürün, kalitesiyle dikkat çekiyor. Hem toptan hem de perakende olarak kolayca alıcı bulan ürün, bölgedeki yerel pazarların yanı sıra ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor. Üretici Abdurahman Keleş, tarımsal masrafların ve emeğin karşılığını fazlasıyla aldığını dile getirerek bu karlı cinsi Düziçi bölgesindeki tüm çiftçilere tavsiye etti.