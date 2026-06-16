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Ziraat Mühendisinin Tavsiyesi Servet Kazandırdı: Tek Tür Ağaçtan 300 Kilo Meyve Topluyor

Ziraat Mühendisinin Tavsiyesi Servet Kazandırdı: Tek Tür Ağaçtan 300 Kilo Meyve Topluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 15:45
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçi Abdurahman Keleş, yaklaşık 7 yıl önce bir ziraat mühendisinin önerisiyle 10 dönümlük arazisine 'Orange Ruby' cinsi kayısı fidanları dikti. Bölgedeki geleneksel ürün deseninin dışına çıkılarak kurulan bu kapama meyve bahçesi, kısa sürede yüksek adaptasyon göstererek ilk yılından itibaren meyve vermeye başladı. Yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak ürün hasat eden Keleş, bu süreçte elde ettiği yüksek verim ve kaliteden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Doğru Bakım ve Uygun İklim Şartları Meyve Rekoltesini En Üst Seviyeye Çıkardı

Doğru Bakım ve Uygun İklim Şartları Meyve Rekoltesini En Üst Seviyeye Çıkardı

Dikildiği ilk sezonda %25 ile %30 arasında bir kapasiteyle ürün veren 7 yaşındaki ağaçlar, doğru bakım teknikleri sayesinde mevcut dönemde %100 verimliliğe ulaştı. Güncel hasat döneminde ağaç başına 250 ila 300 kilogram arasında ürün elde edildiği kaydedildi. Bu yıl bölgede etkili olan düzenli yağışların ağaç gelişimini olumlu etkilediğini belirten Keleş, geçen yıl yaşanan don zararının bu sene tekrarlanmamasının rekolteyi ciddi oranda artırdığını vurguladı.

Erkenci Kayısı Çeşidi Aromasıyla Hem İç Hem Dış Pazarda Yoğun Talep Görüyor

Erkenci Kayısı Çeşidi Aromasıyla Hem İç Hem Dış Pazarda Yoğun Talep Görüyor

Erkenci bir çeşit olması sebebiyle piyasaya erken dönemde giren Orange Ruby, üreticiye önemli bir pazar avantajı sağlıyor. Tat profili olarak şekerpare çeşidini andıran, hafif ekşi ve tatlı dengesiyle Malatya kayısısına yakın bir aroma sunan bu ürün, kalitesiyle dikkat çekiyor. Hem toptan hem de perakende olarak kolayca alıcı bulan ürün, bölgedeki yerel pazarların yanı sıra ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor. Üretici Abdurahman Keleş, tarımsal masrafların ve emeğin karşılığını fazlasıyla aldığını dile getirerek bu karlı cinsi Düziçi bölgesindeki tüm çiftçilere tavsiye etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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