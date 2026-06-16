Türkiye'nin Özel Samuray Arıları 5 İlde Doğaya Bırakılacak: Bahçelerimizi Koruyacaklar!

Çalışmayı yürüten uzmanlar, iki milimetre boyutundaki samuray arılarının çevreye ve insan yaşamına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına dikkat çekiyor. Sadece bal özüyle beslenen ve insanı ısırma ya da sokma gibi özellikleri bulunmayan bu canlıların bakımı, parazitleme yeteneklerinin korunması amacıyla iki günde bir yenilenen özel ballı düzeneklerle titizlikle gerçekleştiriliyor. Sahaya salınacak olan bu faydalı böceklerin fındık bahçelerinde kahverengi kokarca yayılımını doğal yollarla minimuma indirmesi öngörülüyor.