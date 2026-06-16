Türkiye'nin Özel Samuray Arıları 5 İlde Doğaya Bırakılacak: Bahçelerimizi Koruyacaklar!
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Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal geçim kaynağı olan fındık ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarında yeni bir safhaya geçiliyor. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretimi gerçekleştirilen samuray arıları, bu ay itibarıyla belirlenen beş ilde doğaya salınarak tarım arazilerini koruma görevini üstleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde yürütülen projeyle, kimyasal ilaçlamanın önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin korunması amaçlanıyor.
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Laboratuvar Ortamında Yürütülen Üretim Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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