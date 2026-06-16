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Türkiye'nin Özel Samuray Arıları 5 İlde Doğaya Bırakılacak: Bahçelerimizi Koruyacaklar!

Türkiye'nin Özel Samuray Arıları 5 İlde Doğaya Bırakılacak: Bahçelerimizi Koruyacaklar!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 13:58
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Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal geçim kaynağı olan fındık ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarında yeni bir safhaya geçiliyor. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretimi gerçekleştirilen samuray arıları, bu ay itibarıyla belirlenen beş ilde doğaya salınarak tarım arazilerini koruma görevini üstleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde yürütülen projeyle, kimyasal ilaçlamanın önüne geçilmesi ve ekolojik dengenin korunması amaçlanıyor.

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Laboratuvar Ortamında Yürütülen Üretim Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi

Laboratuvar Ortamında Yürütülen Üretim Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi

Enstitü bünyesinde 2024 yılından bu yana sürdürülen samuray arısı üretim faaliyetlerinde, planlanan doğaya salım takvimi öncesi hazırlıklar büyük oranda tamamlanıyor. Saha çalışmalarından elde edilerek eksi 80 derecede muhafaza altına alınan kahverengi kokarca yumurtalarının parazitlenme oranının %90 seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, laboratuvarda yetiştirilen anaç samuray arıları vasıtasıyla çoğaltılan yeni nesil arıların, 22 Haziran tarihinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde belirli periyotlar dahilinde salınacağını ifade ediyor.

Günlük Parazitleme Kapasitesi Bin Adedin Üzerine Çıkarılıyor

Günlük Parazitleme Kapasitesi Bin Adedin Üzerine Çıkarılıyor

Zararlı popülasyonunu baskılamak adına laboratuvar ortamında yürütülen süreçte, her geçen gün üretim hacmi artırılarak daha geniş alanlara ulaşılması hedefleniyor. Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş, mayıs ayı sonu itibarıyla hız kazanan çalışmalarda, dişi samuray arılarının 12 günlük bir süreç içerisinde 28’li paketler halindeki kokarca yumurtalarını tamamen etkisiz hale getirdiğini vurguluyor. Bu işlem sonucunda yumurtalardan yüksek oranda dişi samuray arısı çıkışı gerçekleşiyor ve böylelikle doğaya bırakılan arıların kendi popülasyonlarını hızla artırarak kokarca yumurtalarını henüz açılmadan imha etmesi bekleniyor.

Doğaya Bırakılan Minik Canlıların İnsan Sağlığına Yönelik Herhangi Bir Riski Bulunmuyor

Doğaya Bırakılan Minik Canlıların İnsan Sağlığına Yönelik Herhangi Bir Riski Bulunmuyor

Çalışmayı yürüten uzmanlar, iki milimetre boyutundaki samuray arılarının çevreye ve insan yaşamına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına dikkat çekiyor. Sadece bal özüyle beslenen ve insanı ısırma ya da sokma gibi özellikleri bulunmayan bu canlıların bakımı, parazitleme yeteneklerinin korunması amacıyla iki günde bir yenilenen özel ballı düzeneklerle titizlikle gerçekleştiriliyor. Sahaya salınacak olan bu faydalı böceklerin fındık bahçelerinde kahverengi kokarca yayılımını doğal yollarla minimuma indirmesi öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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