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Dikkat, Bağımlılık Yapıyor! Google'ın Meşhur Uçuş Simülatörü Tarayıcılara Geldi

Dikkat, Bağımlılık Yapıyor! Google'ın Meşhur Uçuş Simülatörü Tarayıcılara Geldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 12:21
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Havacılık meraklıları ve dijital keşif tutkunları için önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft Flight Simulator gibi yüksek donanım gereksinimi ve maliyet getiren simülatörlere alternatif arayan kullanıcılar için Google, dikkat çekici bir adım attı. Teknoloji devi, uzun süredir Google Earth platformunun masaüstü sürümünde yer alan uçuş simülatörü özelliğini güncelleyerek doğrudan web tarayıcıları üzerinden tüm dünyanın erişimine açtı. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir kurulum veya indirme işlemine gerek duymadan tarayıcıları vasıtasıyla gökyüzü deneyimi yaşama fırsatına erişti.

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Platforma erişim sağlamak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor

Platforma erişim sağlamak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor

Google tarafından tarayıcı ortamına taşınan bu simülatör, kullanıcılara tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Sistemin en büyük avantajı, bilgisayarlara ekstra bir yazılım yükleme zorunluluğunu ortadan kaldırması olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, yalnızca web tarayıcılarını kullanarak dünyanın en uzak noktalarında dahi özgürce uçuş gerçekleştirebiliyor. Sektördeki profesyonel ve yüksek bütçeli simülatörler kadar derin bir fizik motoru barındırmasa da bu araç, sanal pilotluk deneyimi yaşamak ve dünyayı kuş bakışı incelemek isteyenlere keyifli bir keşif süreci vadediyor.

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Google Earth Uçuş Simülatörü Nasıl Kullanılır?

Google Earth Uçuş Simülatörü Nasıl Kullanılır?

Bu eğlenceli özelliği deneyimlemek oldukça basit. Gökyüzündeki yerinizi almak için şu adımları takip etmeniz yeterli:

  • Google Earth’e Giriş Yapın: Öncelikli olarak tarayıcınızdan resmi Google Earth web sitesini açın.

  • Araçlar Menüsünü Bulun: Ekranın üst kısmında veya menü panelinde yer alan 'Araçlar' sekmesine tıklayın.

  • Simülatörü Başlatın: Açılan seçenekler arasından 'Uçuş Simülatörü' özelliğini seçin.

Bu adımların ardından karşınıza çıkacak olan uçak modeli ve kalkış noktası (havaalanı) gibi temel tercihlerinizi yaptıktan sonra uçuşa hazır hale geleceksiniz.

Sistemin öncelikli olarak pilotluk eğitiminden ziyade dünya keşfine odaklandığı görülüyor

Sistemin öncelikli olarak pilotluk eğitiminden ziyade dünya keşfine odaklandığı görülüyor

Söz konusu simülatörün profesyonel bir uçuş eğitiminden ziyade, eğlence ve coğrafi keşif amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Google, özelliğin henüz deneysel bir aşamada olduğunu vurgularken, kullanıcıların uçuş esnasında bazı küçük optimizasyon sorunları ya da görsel hatalarla karşılaşabileceğini ifade ediyor. Buna rağmen, hiçbir ücret ödemeden ve ev konforundan ayrılmadan tüm dünyayı bir uçağın kokpitinden izleme fikri, dijital keşif meraklıları için cazip bir alternatif sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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