Dikkat, Bağımlılık Yapıyor! Google'ın Meşhur Uçuş Simülatörü Tarayıcılara Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havacılık meraklıları ve dijital keşif tutkunları için önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft Flight Simulator gibi yüksek donanım gereksinimi ve maliyet getiren simülatörlere alternatif arayan kullanıcılar için Google, dikkat çekici bir adım attı. Teknoloji devi, uzun süredir Google Earth platformunun masaüstü sürümünde yer alan uçuş simülatörü özelliğini güncelleyerek doğrudan web tarayıcıları üzerinden tüm dünyanın erişimine açtı. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir kurulum veya indirme işlemine gerek duymadan tarayıcıları vasıtasıyla gökyüzü deneyimi yaşama fırsatına erişti.
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Platforma erişim sağlamak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor
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Google Earth Uçuş Simülatörü Nasıl Kullanılır?
Sistemin öncelikli olarak pilotluk eğitiminden ziyade dünya keşfine odaklandığı görülüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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