Dikkat, Bağımlılık Yapıyor! Google'ın Meşhur Uçuş Simülatörü Tarayıcılara Geldi

Söz konusu simülatörün profesyonel bir uçuş eğitiminden ziyade, eğlence ve coğrafi keşif amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Google, özelliğin henüz deneysel bir aşamada olduğunu vurgularken, kullanıcıların uçuş esnasında bazı küçük optimizasyon sorunları ya da görsel hatalarla karşılaşabileceğini ifade ediyor. Buna rağmen, hiçbir ücret ödemeden ve ev konforundan ayrılmadan tüm dünyayı bir uçağın kokpitinden izleme fikri, dijital keşif meraklıları için cazip bir alternatif sunuyor.