Adayın Değerlendirme Mailini Yanlışlıkla Adaya Gönderen İnsan Kaynakları Personeli Gündem Oldu

Gündeme gelen olayda, bir şirketin İK departmanında görevli personelin iş başvurusunda bulunan 'Elif' isimli aday hakkındaki olumsuz görüşlerini mesai arkadaşı 'Yasemin' ile paylaşmak istediği görülüyor. Ancak kurumsal yazışma kurallarının ve dikkatsizliğin kurbanı olan İK çalışanı, bu maili adayı da ekleyerek (veya doğrudan adaya) gönderdi.

Sızan e-postada yer alan ifadeler ise tartışmanın fitilini ateşledi. Adayın profesyonel niteliklerini objektif kriterlerle değerlendirmek yerine, hem 'pasif' deyip hem de 'fazla iddialı' bulmak gibi çelişkili ifadeler içeren ve 'Ele gitsin' gibi aşağılayıcı bir üslupla biten bu e-posta, sosyal medyada İK departmanlarına duyulan güvensizliği zirveye taşıdı.