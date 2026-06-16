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Adayın Değerlendirme Mailini Yanlışlıkla Adaya Gönderen İnsan Kaynakları Personeli Gündem Oldu

Adayın Değerlendirme Mailini Yanlışlıkla Adaya Gönderen İnsan Kaynakları Personeli Gündem Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 11:54
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İş görüşmesine katılan bir aday hakkında yapılan değerlendirme e-postasının yanlışlıkla adayın kendisine gönderilmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle İK uzmanının aday için kullandığı “Ele gitsin” ifadesi, eleştirilerin odağına yerleşti. Profesyonellik ve kurumsal etik açısından ciddi soru işaretleri doğuran bu olay, insan kaynakları süreçlerinde yaşanan sorunların ve liyakat eksikliğinin ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak

Kaynak: https://x.com/ikdannefret/status/2053...
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Kurumsal yazışma kurallarının ihlal edildiği e-postada aday hakkında çelişkili ve sert ifadeler yer aldı

Kurumsal yazışma kurallarının ihlal edildiği e-postada aday hakkında çelişkili ve sert ifadeler yer aldı

Gündeme gelen olayda, bir şirketin İK departmanında görevli personelin iş başvurusunda bulunan 'Elif' isimli aday hakkındaki olumsuz görüşlerini mesai arkadaşı 'Yasemin' ile paylaşmak istediği görülüyor. Ancak kurumsal yazışma kurallarının ve dikkatsizliğin kurbanı olan İK çalışanı, bu maili adayı da ekleyerek (veya doğrudan adaya) gönderdi.

Sızan e-postada yer alan ifadeler ise tartışmanın fitilini ateşledi. Adayın profesyonel niteliklerini objektif kriterlerle değerlendirmek yerine, hem 'pasif' deyip hem de 'fazla iddialı' bulmak gibi çelişkili ifadeler içeren ve 'Ele gitsin' gibi aşağılayıcı bir üslupla biten bu e-posta, sosyal medyada İK departmanlarına duyulan güvensizliği zirveye taşıdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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