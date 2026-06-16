Adayın Değerlendirme Mailini Yanlışlıkla Adaya Gönderen İnsan Kaynakları Personeli Gündem Oldu
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Kaynak: https://x.com/ikdannefret/status/2053...
İş görüşmesine katılan bir aday hakkında yapılan değerlendirme e-postasının yanlışlıkla adayın kendisine gönderilmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle İK uzmanının aday için kullandığı “Ele gitsin” ifadesi, eleştirilerin odağına yerleşti. Profesyonellik ve kurumsal etik açısından ciddi soru işaretleri doğuran bu olay, insan kaynakları süreçlerinde yaşanan sorunların ve liyakat eksikliğinin ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Kurumsal yazışma kurallarının ihlal edildiği e-postada aday hakkında çelişkili ve sert ifadeler yer aldı
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Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan hataya tepki göstererek benzer deneyimlerini paylaştı 👇
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Benzer bir duruma daha önce düşmüş bir kullanıcı...
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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