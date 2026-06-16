Asfalt Devrini Bitirdiler: Hindistan Cevizi Kabuklarını Yolların Altına Serdiler

Sentetik malzemelerin aksine, biyolojik olarak parçalanabilen bu lifler zamanla toprağa karışıyor. Ancak bu süreç yaşanırken, yolun en çok ihtiyaç duyduğu ilk yıllardaki kritik desteği eksiksiz sağlıyor. Üstelik bu başarı sadece yollarla sınırlı kalmıyor; yamaç güçlendirme ve kıyı koruma projelerinde de aktif olarak kullanılıyor. Çiftçilerden işleme tesislerine kadar geniş bir istihdam ağı yaratan bu döngü, değersiz görülen bir atığı yerel ekonomiyi sırtlayan stratejik bir ham maddeye dönüştürerek sürdürülebilir altyapı çalışmalarına ilham veriyor.