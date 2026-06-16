Asfalt Devrini Bitirdiler: Hindistan Cevizi Kabuklarını Yolların Altına Serdiler
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Kaynak: https://www.coirgenie.com/coir-geotex...
Hindistan’da mühendisler, her yıl milyonlarca ton üretilen hindistan cevizi kabuklarını altyapı projelerinde değerlendiren olağanüstü bir yöntem yürütüyor. Normal şartlarda tarımsal atık kabul edilerek yakılan ya da çürümeye terk edilen bu kabuklar, özel işlemlerden geçirilerek çevre dostu birer geotekstil kumaşa dönüştürülüyor. Yenilikçi malzeme, özellikle yoğun muson yağışları altında ezilen yolların temelinde hayati bir koruyucu katman işlevi görüyor.
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Atık olarak görülen kabuklar fabrikalarda mühendislik harikasına dönüşüyor
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Asfaltın altına serilen kumaşlar yollar için yeşil bir kalkan oluşturuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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