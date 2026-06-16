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Asfalt Devrini Bitirdiler: Hindistan Cevizi Kabuklarını Yolların Altına Serdiler

Asfalt Devrini Bitirdiler: Hindistan Cevizi Kabuklarını Yolların Altına Serdiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 13:20
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Hindistan’da mühendisler, her yıl milyonlarca ton üretilen hindistan cevizi kabuklarını altyapı projelerinde değerlendiren olağanüstü bir yöntem yürütüyor. Normal şartlarda tarımsal atık kabul edilerek yakılan ya da çürümeye terk edilen bu kabuklar, özel işlemlerden geçirilerek çevre dostu birer geotekstil kumaşa dönüştürülüyor. Yenilikçi malzeme, özellikle yoğun muson yağışları altında ezilen yolların temelinde hayati bir koruyucu katman işlevi görüyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.coirgenie.com/coir-geotex...
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Atık olarak görülen kabuklar fabrikalarda mühendislik harikasına dönüşüyor

Atık olarak görülen kabuklar fabrikalarda mühendislik harikasına dönüşüyor

Ülkede yılda 19 milyardan fazla hindistan cevizi üretiliyor. Bu devasa üretimin ardından geriye kalan dış kabuklar aslında sanayi için son derece dayanıklı ve kıymetli lifler barındırıyor. Güney eyaletlerinde hasat edilen meyvelerin kabukları ayrıldıktan sonra haftalar süren titiz bir kurutma sürecine alınıyor. Kuruyan kabuklar gelişmiş makineler vasıtasıyla liflerine ayrıştırılıyor ve geleneksel dokuma tezgahlarında işlenerek yüksek mukavemetli altyapı kumaşları haline getiriliyor.

Asfaltın altına serilen kumaşlar yollar için yeşil bir kalkan oluşturuyor

Asfaltın altına serilen kumaşlar yollar için yeşil bir kalkan oluşturuyor

Hazırlanan bu doğal geotekstil kumaşlar, asfaltın altındaki zemin katmanlarına serilerek görünmez bir koruma kalkanı oluşturuyor. Toprağın dağılmasını önleyen bu organik yapı, suyun kontrollü geçişine izin verirken erozyon riskini de en aza indiriyor. Özellikle aşırı yağışların kırsal yollarda yol açtığı çökmeleri engelleyen sistem, yol ömrünü ciddi oranda uzatıyor. Araştırmalar, bu liflerin zeminin taşıma kapasitesini artırdığını ve böylece inşaatlarda daha az dolgu malzemesiyle daha sağlam işler çıkarılabildiğini kanıtlıyor.

Doğal liflerin kullanımı hem doğaya hem ekonomiye çifte kazanç sağlıyor

Doğal liflerin kullanımı hem doğaya hem ekonomiye çifte kazanç sağlıyor

Sentetik malzemelerin aksine, biyolojik olarak parçalanabilen bu lifler zamanla toprağa karışıyor. Ancak bu süreç yaşanırken, yolun en çok ihtiyaç duyduğu ilk yıllardaki kritik desteği eksiksiz sağlıyor. Üstelik bu başarı sadece yollarla sınırlı kalmıyor; yamaç güçlendirme ve kıyı koruma projelerinde de aktif olarak kullanılıyor. Çiftçilerden işleme tesislerine kadar geniş bir istihdam ağı yaratan bu döngü, değersiz görülen bir atığı yerel ekonomiyi sırtlayan stratejik bir ham maddeye dönüştürerek sürdürülebilir altyapı çalışmalarına ilham veriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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