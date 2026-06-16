Kaçakçılığın da Böylesi: Valizinden 150 Adet Canlı Zehirli Akrep Çıktı

Dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkeleri arasında yer alan Güney Afrika, küresel kara borsayı besleyen uluslararası suç örgütlerinin odağında yer alıyor. Bu şebekeler, gergedan ve fil gibi sembolik türlerin yanı sıra pangolin, sürüngen ve akrep gibi daha az göz önündeki canlıları da yasa dışı yollarla piyasaya sürüyor. Nitekim geçen yıl Boston’daki Logan Havalimanı'nda bir yolcunun bagaj alım alanında akrep tarafından sokulması, bu kontrolsüz hayvan kaçakçılığının sivil havacılık güvenliği ve halk sağlığı açısından oluşturduğu tehdidi açıkça ortaya koyuyor.