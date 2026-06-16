Kaçakçılığın da Böylesi: Valizinden 150 Adet Canlı Zehirli Akrep Çıktı
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Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/venomous...
Güney Afrika’nın Cape Town Havalimanı emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği titiz bir yasa dışı vahşi yaşam ticareti operasyonuna sahne oldu. Yetkililer, alınan bir istihbaratı değerlendirerek havalimanı genelinde kapsamlı bir takip başlattı. Eşkali önceden belirlenen ve güvenlik noktalarında durdurulan 28 yaşındaki bir şüphelinin valizinden çıkanlar, kontrolü gerçekleştiren ekipleri şaşkınlığa uğrattı. Zanlının kıyafetlerinin arasına gizlenmiş halde tam 150 adet canlı ve zehirli akrep taşıdığı belirlendi.
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Ele geçirilen canlı akreplerin plastik poşetler içinde taşındığı görüldü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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