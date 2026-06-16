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Kaçakçılığın da Böylesi: Valizinden 150 Adet Canlı Zehirli Akrep Çıktı

Kaçakçılığın da Böylesi: Valizinden 150 Adet Canlı Zehirli Akrep Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 15:20
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Güney Afrika’nın Cape Town Havalimanı emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği titiz bir yasa dışı vahşi yaşam ticareti operasyonuna sahne oldu. Yetkililer, alınan bir istihbaratı değerlendirerek havalimanı genelinde kapsamlı bir takip başlattı. Eşkali önceden belirlenen ve güvenlik noktalarında durdurulan 28 yaşındaki bir şüphelinin valizinden çıkanlar, kontrolü gerçekleştiren ekipleri şaşkınlığa uğrattı. Zanlının kıyafetlerinin arasına gizlenmiş halde tam 150 adet canlı ve zehirli akrep taşıdığı belirlendi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/venomous...
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Ele geçirilen canlı akreplerin plastik poşetler içinde taşındığı görüldü

Ele geçirilen canlı akreplerin plastik poşetler içinde taşındığı görüldü

Polis departmanı tarafından basına dağıtılan suç kanıtı fotoğraflarında, ölümcül akreplerin her birinin ayrı ayrı plastik poşetlere sarılarak bavula istiflendiği kayıtlara geçti. Doğa ve Çevre Koruma Yönetmeliği kapsamında 'yasa dışı yabani hayvan bulundurmak' suçundan havalimanında gözaltına alınan zanlı, yargılanmak üzere adli makamlara sevk edildi. Muhafaza altına alınan zehirli akrepler ise piyasa değerlerinin tespiti ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bir vahşi yaşam merkezine teslim edildi. Yetkililer bu tehlikeli sevkiyatın varış noktasına dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Ülkedeki biyoçeşitlilik uluslararası suç şebekelerinin hedefi haline geldi

Ülkedeki biyoçeşitlilik uluslararası suç şebekelerinin hedefi haline geldi

Dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkeleri arasında yer alan Güney Afrika, küresel kara borsayı besleyen uluslararası suç örgütlerinin odağında yer alıyor. Bu şebekeler, gergedan ve fil gibi sembolik türlerin yanı sıra pangolin, sürüngen ve akrep gibi daha az göz önündeki canlıları da yasa dışı yollarla piyasaya sürüyor. Nitekim geçen yıl Boston’daki Logan Havalimanı'nda bir yolcunun bagaj alım alanında akrep tarafından sokulması, bu kontrolsüz hayvan kaçakçılığının sivil havacılık güvenliği ve halk sağlığı açısından oluşturduğu tehdidi açıkça ortaya koyuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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