Türkiye'nin En Sıra Dışı Köyü: Heyelan Sonrası Yapıldı, Daire Şeklini Aldı

Kuşakkaya’nın bugünkü mimari yapısına uzanan süreç, 1970 yılında meydana gelen şiddetli bir heyelan hadisesiyle başladı. Eski yerleşim alanının tamamen riskli bölge ilan edilmesi üzerine devlet birimleri, afetzede vatandaşlar için güvenli ve modern bir yaşam alanı kurmak amacıyla harekete geçti. 1973 yılında temelleri atılan bu yenilikçi proje, o dönem için vizyoner bir yaklaşımla, alışılagelmiş dağınık köy mimarisi yerine dairesel bir hat üzerine tasarlandı. Bölge halkı tarafından 'Selanik Projesi' olarak adlandırılan çalışma kapsamında toplamda 82 afet konutunun inşası gerçekleştirildi. Yapımı titizlikle sürdürülen bu özgün konutlar, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edilerek köyün yeni çehresini oluşturdu.