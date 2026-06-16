Türkiye'nin En Sıra Dışı Köyü: Heyelan Sonrası Yapıldı, Daire Şeklini Aldı
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Türkiye’nin güneydoğusunda, alışılmış kırsal mimari kalıplarının tamamen dışına çıkan saklı bir mühendislik ve tasarım örneği bulunuyor. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, havadan bakıldığında adeta bir pusulayı ya da kusursuz bir tekerleği andıran dairesel yerleşim planıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki binlerce köyden geometrik düzeniyle ayrılan bu yerleşim birimi, geçmişte yaşanan büyük bir doğal afetin ve ardından hayata geçirilen planlı bir dönüşüm projesinin sonucunda ortaya çıktı.
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Yaşanan Şiddetli Heyelan Felaketi Yeni Bir Güvenli Bölge Arayışını Doğurdu
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Merkezdeki Ortak Kullanım Alanları Sosyal Yaşamı Doğrudan Güçlendiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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