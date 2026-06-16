article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'nin En Sıra Dışı Köyü: Heyelan Sonrası Yapıldı, Daire Şeklini Aldı

Türkiye'nin En Sıra Dışı Köyü: Heyelan Sonrası Yapıldı, Daire Şeklini Aldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 14:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin güneydoğusunda, alışılmış kırsal mimari kalıplarının tamamen dışına çıkan saklı bir mühendislik ve tasarım örneği bulunuyor. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, havadan bakıldığında adeta bir pusulayı ya da kusursuz bir tekerleği andıran dairesel yerleşim planıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki binlerce köyden geometrik düzeniyle ayrılan bu yerleşim birimi, geçmişte yaşanan büyük bir doğal afetin ve ardından hayata geçirilen planlı bir dönüşüm projesinin sonucunda ortaya çıktı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşanan Şiddetli Heyelan Felaketi Yeni Bir Güvenli Bölge Arayışını Doğurdu

Yaşanan Şiddetli Heyelan Felaketi Yeni Bir Güvenli Bölge Arayışını Doğurdu

Kuşakkaya’nın bugünkü mimari yapısına uzanan süreç, 1970 yılında meydana gelen şiddetli bir heyelan hadisesiyle başladı. Eski yerleşim alanının tamamen riskli bölge ilan edilmesi üzerine devlet birimleri, afetzede vatandaşlar için güvenli ve modern bir yaşam alanı kurmak amacıyla harekete geçti. 1973 yılında temelleri atılan bu yenilikçi proje, o dönem için vizyoner bir yaklaşımla, alışılagelmiş dağınık köy mimarisi yerine dairesel bir hat üzerine tasarlandı. Bölge halkı tarafından 'Selanik Projesi' olarak adlandırılan çalışma kapsamında toplamda 82 afet konutunun inşası gerçekleştirildi. Yapımı titizlikle sürdürülen bu özgün konutlar, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edilerek köyün yeni çehresini oluşturdu.

Merkezdeki Ortak Kullanım Alanları Sosyal Yaşamı Doğrudan Güçlendiriyor

Merkezdeki Ortak Kullanım Alanları Sosyal Yaşamı Doğrudan Güçlendiriyor

Kuşakkaya köyünü özgün kılan esas unsur, sadece evlerin nizami dizilimi değil, bu geometrik planın sosyal yaşama sağladığı katkı olarak değerlendiriliyor. Mimarideki dairesel planın tam kalbinde, tüm köylünün ortaklaşa kullandığı sosyal alanlar, meydan ve resmi yapılar yer alıyor. Konutlar ise bu merkezin etrafında nizami halkalar şeklinde genişleyerek konumlanıyor. Bu tasarım, komşuluk ilişkilerini pekiştirirken her evin merkeze eşit mesafede bulunmasına imkan tanıyor.

Özgün Siluetiyle Korunan Köy Günümüzde Kültür Turizmi Ve Fotoğraf Sanatçılarının Odak Noktası Haline Geliyor

Özgün Siluetiyle Korunan Köy Günümüzde Kültür Turizmi Ve Fotoğraf Sanatçılarının Odak Noktası Haline Geliyor

Aradan geçen onlarca yıla ve gelişen teknolojiye rağmen bozulmadan muhafaza edilen bu dairesel siluet, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasına girdi. Özellikle hava fotoğrafçılığı, dron teknolojileri ve belgesel yapımcılığının gelişmesiyle birlikte Kuşakkaya köyü gezginlerin ve mimari araştırmacıların uğrak noktası haline dönüştü. Türkiye'deki planlı kırsal kalkınma hamlelerinin en estetik ve işlevsel örneklerinden biri olan yerleşim alanı, özgün yapısıyla geleceğe taşınmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın