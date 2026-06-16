Malatya’da 22 Saat Süren 8 Çapraz Karaciğer Nakli Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, sekizli çapraz naklin ortaya çıkış nedeninin, çapraz karaciğer nakli havuzunda bulunan bazı hastaların durumlarının kritik seviyeye ulaşması olduğunu söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

“İki hastamızın ileri derecede karnında asit birikimi ve sarılığı mevcuttu. Böbrek fonksiyonları da bozulmaya başlamıştı. Bir hastamız da hepatik ensefalopati dediğimiz karaciğer komasına girmişti.”

Bu üç hastayı kapsayan eşleştirme sonucunda sekizli çapraz modelin ortaya çıktığını belirten Yılmaz, “24 hastadan oluşan bir havuz ve 29 donör arasından yapılan eşleştirme sonucunda böyle bir model karşımıza çıktı. Bunun üç hastamızı birden kurtaracağını düşünerek 8’li çapraz karaciğer nakli yapmaya karar verdik.” dedi.

Operasyonun çok büyük bir organizasyon gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, enstitünün fiziki altyapı ve ekip kapasitesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde bugün 8’li yaptık ama 9’lu, 10’lu çapraz karaciğer nakilleri bile yapılabilir. Uygun fiziki olanaklar, operasyon teçhizatı ve karaciğer nakil ekibi olarak bu kadar geniş çaplı transplantasyonları yapmaya muktedir bir yapımız var.”

Çoklu çapraz nakillerde temel amacın rekor kırmak değil, daha fazla hastaya organ sunmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Amaç çoklu çapraz yapmak değil. Amacımız, çapraz karaciğer nakli havuzunda çok bekleyen veya durumu çok ağırlaşan hastalara bir şekilde umut sunabilmek, organ sağlayabilmek.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ameliyatların son hastanın çıkışına kadar yaklaşık 16 saat sürdüğünü, iki hastada damar revizyonu yapılması nedeniyle toplam operasyon süresinin 22 saate ulaştığını belirterek, “Hastalarımızın iyi olması, şu anda herhangi bir sorunlarının bulunmaması bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Bu kadar yorgunluğun üzerine hastalarımızın iyi olması her şeye çare oluyor.” dedi.