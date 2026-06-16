Malatya’da 22 Saat Süren 8 Çapraz Karaciğer Nakli Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
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Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekipte 150’den fazla sağlık personeli görev aldı ve 22 saat süren operasyonda 8 çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi. Yılmaz, “Bugün 8’li yaptık ama 9’lu, 10’lu çapraz karaciğer nakilleri bile yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.
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Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde yapılan operasyon tıp dünyasında ilgi çekti.
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“9’lu, 10’lu çapraz nakiller de yapabiliriz”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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