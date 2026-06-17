Altın Yükselecek mi? Altın Fiyatlarının Beklediği İki Kritik Gelişme

Ekonomi yönetimleri ve piyasa aktörleri şu sıralar iki ana başlığa kilitlenmiş durumda. Bunlardan ilki, ABD-İran hattındaki geçici uzlaşı adımları. Söz konusu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte İran'ın petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların gevşetilebileceğine dair sinyaller, enerji piyasalarında hızlı bir rahatlama yarattı ve petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki bu düşüş, küresel ölçekteki enflasyonist baskıların hafifleyebileceği yönündeki beklentileri de beraberinde getirdi.

Enerji fiyatlarında gözlenen geri çekilme, merkez bankalarının agresif faiz artırımı döngülerine yönelik öngörüleri yumuşatarak altın fiyatlarını destekleyen temel bir zemin hazırladı. Ancak piyasa oyuncuları, Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde pozisyonlarını korumayı ve temkinli kalmayı tercih ediyor.