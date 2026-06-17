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Ekonomi
Altın Yükselecek mi? Altın Fiyatlarının Beklediği İki Kritik Gelişme

Altın Yükselecek mi? Altın Fiyatlarının Beklediği İki Kritik Gelişme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 10:44
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Küresel finans piyasalarında son dönemde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, değerli metaller pazarını doğrudan hareketlendirdi. Özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve bu doğrultuda sağlanan geçici barış anlaşmasına dair iyimser beklentiler, altın fiyatlarını harekete geçirdi. 17 Haziran Çarşamba altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar?

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17 Haziran 2026 altın fiyatları

17 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları belli oldu. Altın, 15 Haziran Pazartesi gününe yükselişle başladı. Altın ne kadar? İşte altında son durum....

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 445 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 674 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 335 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 42 bin 565 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 326 dolar

Altın fiyatlarında beş günlük yükseliş.

Altın fiyatlarında beş günlük yükseliş.

Yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte altın, üst üste beşinci işlem gününde de değer kazanarak piyasalardaki güçlü duruşunu tahkim etti. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları, yüzde 0,3 oranında kaydettiği artışla birlikte ons başına 4.341 dolar seviyesine kadar tırmandı. Bu ivme, kıymetli metalin geçtiğimiz günlerde test ettiği ve son bir haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçen zirve noktasına oldukça yakın bir seyir izlediğini gösteriyor. Diğer taraftan, ABD'de Ağustos vadeli altın kontratları da spot piyasadaki bu dinamizme paralel bir grafik çizerek 4.361 dolar seviyesinden işlem gördü.

Piyasaların odağındaki iki kritik madde: Fed ve Ortadoğu

Piyasaların odağındaki iki kritik madde: Fed ve Ortadoğu

Ekonomi yönetimleri ve piyasa aktörleri şu sıralar iki ana başlığa kilitlenmiş durumda. Bunlardan ilki, ABD-İran hattındaki geçici uzlaşı adımları. Söz konusu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte İran'ın petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların gevşetilebileceğine dair sinyaller, enerji piyasalarında hızlı bir rahatlama yarattı ve petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki bu düşüş, küresel ölçekteki enflasyonist baskıların hafifleyebileceği yönündeki beklentileri de beraberinde getirdi.

Enerji fiyatlarında gözlenen geri çekilme, merkez bankalarının agresif faiz artırımı döngülerine yönelik öngörüleri yumuşatarak altın fiyatlarını destekleyen temel bir zemin hazırladı. Ancak piyasa oyuncuları, Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde pozisyonlarını korumayı ve temkinli kalmayı tercih ediyor.

Altın yükselecek mi? Uzmanlar ne diyor?

Altın yükselecek mi? Uzmanlar ne diyor?

Piyasalardaki mevcut tabloyu değerlendiren Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, petroldeki düşüşün faizler üzerindeki baskıyı azalttığına dikkat çekerken, asıl yön belirleyicinin Fed'in kararı olacağını vurguladı. Spivak'a göre finans dünyasının yanıtını en çok merak ettiği soru, Fed'in enflasyonla mücadele ile ekonomik büyüme dengesini korurken nasıl bir stratejik yol haritası izleyeceği.

CME FedWatch verilerinden elde edilen son rakamlar da piyasa beklentilerindeki bu stratejik değişimi doğrular nitelikte. Güncel verilere göre, Fed'in Aralık ayında yeni bir faiz artışına gitme olasılığı yüzde 59 seviyesine kadar geriledi. Söz konusu ihtimal, geçtiğimiz hafta yüzde 70 bandına yakın seyrediyordu. Yüksek faiz oranları, herhangi bir kupon veya faiz getirisi sunmayan altın için geleneksel olarak bir baskı unsuru oluştursa da, makroekonomik sistemdeki mevcut belirsizlik dalgası altını bir kez daha en istikrarlı sığınak haline getiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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