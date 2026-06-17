Altın Yükselecek mi? Altın Fiyatlarının Beklediği İki Kritik Gelişme
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Küresel finans piyasalarında son dönemde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, değerli metaller pazarını doğrudan hareketlendirdi. Özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve bu doğrultuda sağlanan geçici barış anlaşmasına dair iyimser beklentiler, altın fiyatlarını harekete geçirdi. 17 Haziran Çarşamba altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar?
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17 Haziran 2026 altın fiyatları
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Altın fiyatlarında beş günlük yükseliş.
Piyasaların odağındaki iki kritik madde: Fed ve Ortadoğu
Altın yükselecek mi? Uzmanlar ne diyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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