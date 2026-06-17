Böyle Vicdansızlık Görülmedi: Deniz Kaplumbağasının Ayağına Kaldırım Taşı Bağlamışlar
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde amatör balıkçılar tarafından Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ayağına bağlanan taştan kurtarıldı. Amatör Balıkçı Ahmet Şahin, gördüğüne inanamadığını ifade edip 'Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez' dedi.
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, denizde çırpınan bir caretta carettayı fark edince hemen harekete geçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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