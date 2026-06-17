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İstanbul'un 5 İlçesinde 10 Saat Su Kesilecek! İSKİ İlçe ve Mahalle Listesini Yayınladı

İstanbul'un 5 İlçesinde 10 Saat Su Kesilecek! İSKİ İlçe ve Mahalle Listesini Yayınladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 15:33
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehir genelinde yürütülen altyapı ve yenileme çalışmaları kapsamında büyük bir planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre megakentin 5 ilçesinde 10 saat su kesintisi yaşanacak.

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Su kesintisi ne zaman başlayacak ve kaç saat sürecek?

Su kesintisi ne zaman başlayacak ve kaç saat sürecek?

İSKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, su kesintisi 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla başlayacak. Altyapı ekiplerinin tünel hattındaki bağlantı operasyonlarını tamamlamasının ardından, suların 18 Haziran Perşembe günü saat 07.00 civarında yeniden hatlara verilmesi planlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesintinin gece saatlerine denk getirilmesine özen gösterilse de toplamda 10 saat sürecek bu kesinti öncesinde gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

Su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi

Su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi

Su kesintisinden 5 ilçe etkilenecek. Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerindeki çok sayıda mahallede geçici su kesintileri olacak. İşte 10 saat su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler: 

Fatih: Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri.

Eyüpsultan: Defterdar ve Nişancı mahalleleri ile İETT Edirnekapı Otobüs Garajı ve çevresi.

Bayrampaşa: Bayrampaşa Merkez, Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri.

Esenler: Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.

Zeytinburnu: Maltepe Mahallesi’nin bir kısmı.

İSKİ yetkilileri, ana isale hattındaki bağlantı çalışmalarının planlanan süreden önce bitmesi durumunda suların ilan edilen saatten daha erken verilebileceğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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