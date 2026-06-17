İstanbul'un 5 İlçesinde 10 Saat Su Kesilecek! İSKİ İlçe ve Mahalle Listesini Yayınladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehir genelinde yürütülen altyapı ve yenileme çalışmaları kapsamında büyük bir planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre megakentin 5 ilçesinde 10 saat su kesintisi yaşanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su kesintisi ne zaman başlayacak ve kaç saat sürecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin tam listesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın