İstanbul'un 5 İlçesinde 10 Saat Su Kesilecek! İSKİ İlçe ve Mahalle Listesini Yayınladı

Su kesintisinden 5 ilçe etkilenecek. Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerindeki çok sayıda mahallede geçici su kesintileri olacak. İşte 10 saat su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler:

Fatih: Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri.

Eyüpsultan: Defterdar ve Nişancı mahalleleri ile İETT Edirnekapı Otobüs Garajı ve çevresi.

Bayrampaşa: Bayrampaşa Merkez, Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri.

Esenler: Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.

Zeytinburnu: Maltepe Mahallesi’nin bir kısmı.

İSKİ yetkilileri, ana isale hattındaki bağlantı çalışmalarının planlanan süreden önce bitmesi durumunda suların ilan edilen saatten daha erken verilebileceğini belirtti.