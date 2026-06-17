Türkiye Böcek Üretiyor: Ülkeler Almak İçin Sıraya Girdi

Biyolojik mücadele ağının Türkiye geneline yayıldığını ifade eden Atalay; Adana, Mersin ve Antalya’daki merkezlerde Akdeniz coğrafyasına özgü zararlılarla mücadele ettiklerini, İzmir’de Ege’ye, Samsun, Giresun ve Tokat’ta ise özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ciddi hasara yol açan kahverengi kokarca böceğine karşı üretim yaptıklarını belirtti.

Kahverengi kokarcanın komşu ülkelerde Türkiye’ye kıyasla çok daha büyük zararlara yol açtığına dikkat çeken Atalay, Türk uzmanların bu ülkelere giderek laboratuvar şartlarında üretim süreçlerini öğrettiğini söyledi. Özellikle kahverengi kokarcanın en büyük doğal düşmanı olan ve sadece bu türe zarar veren 'samuray arısı' üretim tecrübesini dost coğrafyalarla paylaştıklarını dile getiren Atalay, 'Böcek ihraç etmiyoruz ama zararlılarla mücadelede hep birlikte oluyoruz. Bütün tarım ve çevre camiası birlikteyiz' dedi.