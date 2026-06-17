Türkiye Böcek Üretiyor: Ülkeler Almak İçin Sıraya Girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceğin üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin böcek üretimine ülkelerden gelen talep patladı. Ülkeler böcekleri almak için sıraya girdi.
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Türkiye'de üretilen böcekler için ülkeler sıraya girdi.
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Kokarca böceğine karşı üretim başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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