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Türkiye Böcek Üretiyor: Ülkeler Almak İçin Sıraya Girdi

Türkiye Böcek Üretiyor: Ülkeler Almak İçin Sıraya Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 13:59
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Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceğin üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin böcek üretimine ülkelerden gelen talep patladı. Ülkeler böcekleri almak için sıraya girdi.

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Türkiye'de üretilen böcekler için ülkeler sıraya girdi.

Türkiye'de üretilen böcekler için ülkeler sıraya girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını minimuma indirecek biyolojik mücadele yöntemlerinde liderliğe oynuyor. Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu (CGIAR) 24. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunan TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Türkiye'nin zararlı böceklerle mücadele amacıyla ürettiği 'faydalı böcek' teknolojisinde ulaştığı noktayı paylaştı. Atalay, geliştirilen bu doğa dostu yöntemlerin komşu ve dost ülkeler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 'Pek çok dost ülke, bu böcekler için sıraya girmiş durumda' ifadelerini kullandı.

Kokarca böceğine karşı üretim başladı.

Kokarca böceğine karşı üretim başladı.

Biyolojik mücadele ağının Türkiye geneline yayıldığını ifade eden Atalay; Adana, Mersin ve Antalya’daki merkezlerde Akdeniz coğrafyasına özgü zararlılarla mücadele ettiklerini, İzmir’de Ege’ye, Samsun, Giresun ve Tokat’ta ise özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ciddi hasara yol açan kahverengi kokarca böceğine karşı üretim yaptıklarını belirtti.

Kahverengi kokarcanın komşu ülkelerde Türkiye’ye kıyasla çok daha büyük zararlara yol açtığına dikkat çeken Atalay, Türk uzmanların bu ülkelere giderek laboratuvar şartlarında üretim süreçlerini öğrettiğini söyledi. Özellikle kahverengi kokarcanın en büyük doğal düşmanı olan ve sadece bu türe zarar veren 'samuray arısı' üretim tecrübesini dost coğrafyalarla paylaştıklarını dile getiren Atalay, 'Böcek ihraç etmiyoruz ama zararlılarla mücadelede hep birlikte oluyoruz. Bütün tarım ve çevre camiası birlikteyiz' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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