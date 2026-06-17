İmzalar Atıldı, İki Ülkede Yeni Alfabe Kullanılacak

'Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. Toplantısı, Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun iş birliğinde ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının koordinasyonunda 15 Haziran 2026 tarihinde Astana’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Komisyon üyeleri ile Türk devletlerinin dil kurumlarının temsilcileri katılmıştır. Toplantıda, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesi’nin uygulamasına yönelik müzakereler yaşanmış; Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir.

Ortak Türk Alfabesi’nin kullanımı Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir.

Belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan

’ın bu çalışmalara olan desteği tamdır. Kamuoyuna 15 Aralık 2025’te açıkladığımız Türk Dünyası Vizyon Belgemizde hedeflerimiz açık şekilde ortaya konulmuştur. Bunun somut bir adımı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortak alfabeye çevrilmiş ilk eser Azerbaycan’ın Gebele şehrinde gerçekleşen TDT Zirvesinde kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Uzun vadede hedefimiz Ortak Dil Platformu’nun kurulabilmesidir.

Son komisyon toplantısında Ortak Türk Alfabesi’nin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz İlkeler, Ortak Türk Alfabesi’nin tutarlı ve koordineli bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanmış bir referans belgesi olup, tavsiye niteliğindedir.

Uzun soluklu bakılması gereken bu çalışmaların devamı ve olgunlaşması, ilgili tüm kardeş devletler nezdinde kabul görmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde sabırla sürecin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Her alanda işbirliği hedefimize ortak bir inanç ve kararlılıkla ilerlemek dileğiyle…'