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İmzalar Atıldı, İki Ülkede Yeni Alfabe Kullanılacak

İmzalar Atıldı, İki Ülkede Yeni Alfabe Kullanılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 13:32
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Türk devletleri arasındaki kültürel ve dilsel bağları güçlendirecek gelişme yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek ortak alfabe çalışmalarında çok kritik bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Kazakistan ve Kırgızistan’ın kullanacağı yeni alfabelerin son şekli verilirken, söz konusu taslak komisyon tarafından resmen kabul edildi.

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Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri kabul edildi.

Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri kabul edildi.

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. Toplantısı, 15 Haziran 2026 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi. Türk Akademisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde düzenlenen dev organizasyon, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryasının koordinasyonunda yapıldı. Toplantıya üye devletlerin dil kurumlarından çok sayıda temsilci ve uzman katıldı.

Zirvenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yapan Kürşad Zorlu, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'nin hayata geçirilmesi noktasında çok önemli adımlar atıldığını vurguladı. Zorlu, Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı yeni alfabe modellerinin komisyon üyelerince onaylandığını belirterek, sürecin Türk halklarının ortak dil mirasını koruma noktasında hayati bir eşik olduğunu ifade etti.

Zorlu, 'Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir' dedi.

Kürşad Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

Kürşad Zorlu'nun paylaşımı şöyle:
twitter.com

'Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. Toplantısı, Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun iş birliğinde ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının koordinasyonunda 15 Haziran 2026 tarihinde Astana’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Komisyon üyeleri ile Türk devletlerinin dil kurumlarının temsilcileri katılmıştır. Toplantıda, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesi’nin uygulamasına yönelik müzakereler yaşanmış; Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir.

Ortak Türk Alfabesi’nin kullanımı Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir.

Belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın 

@RTErdogan

’ın bu çalışmalara olan desteği tamdır. Kamuoyuna 15 Aralık 2025’te açıkladığımız Türk Dünyası Vizyon Belgemizde hedeflerimiz açık şekilde ortaya konulmuştur. Bunun somut bir adımı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortak alfabeye çevrilmiş ilk eser Azerbaycan’ın Gebele şehrinde gerçekleşen TDT Zirvesinde kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Uzun vadede hedefimiz Ortak Dil Platformu’nun kurulabilmesidir.

Son komisyon toplantısında Ortak Türk Alfabesi’nin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz İlkeler, Ortak Türk Alfabesi’nin tutarlı ve koordineli bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanmış bir referans belgesi olup, tavsiye niteliğindedir.

Uzun soluklu bakılması gereken bu çalışmaların devamı ve olgunlaşması, ilgili tüm kardeş devletler nezdinde kabul görmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde sabırla sürecin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Her alanda işbirliği hedefimize ortak bir inanç ve kararlılıkla ilerlemek dileğiyle…'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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