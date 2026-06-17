İmzalar Atıldı, İki Ülkede Yeni Alfabe Kullanılacak
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Türk devletleri arasındaki kültürel ve dilsel bağları güçlendirecek gelişme yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek ortak alfabe çalışmalarında çok kritik bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Kazakistan ve Kırgızistan’ın kullanacağı yeni alfabelerin son şekli verilirken, söz konusu taslak komisyon tarafından resmen kabul edildi.
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Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri kabul edildi.
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Kürşad Zorlu'nun paylaşımı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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