14 Şehirde Yüksek Risk Var: Hem Bakan Hem Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle 14 il için sarı kodlu alarm verdi. Fırtınayla birlikte artan orman yangını tehlikesine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda hayati çağrıda bulundu.
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Türkiye'nin özellikle batı ile güney bölgeleri bugünden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına giriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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