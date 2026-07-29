14 Şehirde Yüksek Risk Var: Hem Bakan Hem Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgar hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağını belirterek toplam 14 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Risk altındaki iller Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olarak sıralandı. Sıcak havalara eşlik eden bu şiddetli rüzgarların orman yangını riskini ciddi oranda yükseltmesi üzerine hükümet kanadından da üst üste uyarılara imza atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kritik kentlerde yaşayan vatandaşları uyararak şiddetli rüzgarın yangınları hızla büyüttüğünü ve müdahaleyi son derece zorlaştırdığını vurguladı. Önümüzdeki günlerde herkesin azami dikkat göstermesi gerektiğini belirten Yumaklı, açık alanlarda kesinlikle ateş veya anız yakılmaması gerektiğini söyleyerek risk yaratacak her türlü hareketten uzak durulmasını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege sahilleri, Akdeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusu ile güneyinde kuvvetli esmesini bekliyor. Kuzeyli yönlerden esen rüzgarların İstanbul'da bir nebze serinlik yaratacağı tahmin edilirken, Ege'de özellikle İzmir ve Akdeniz'de Toroslar kesiminde fırtına etkisini gösterecek. Ülke genelinde ise az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, kuzey ve kuzeydoğu illerinde önümüzdeki üç gün boyunca yağış geçişleri görülecek.