article/comments
article/share
Haberler
Gündem
14 Şehirde Yüksek Risk Var: Hem Bakan Hem Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı

14 Şehirde Yüksek Risk Var: Hem Bakan Hem Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 10:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle 14 il için sarı kodlu alarm verdi. Fırtınayla birlikte artan orman yangını tehlikesine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda hayati çağrıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin özellikle batı ile güney bölgeleri bugünden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına giriyor.

Türkiye'nin özellikle batı ile güney bölgeleri bugünden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgar hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağını belirterek toplam 14 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Risk altındaki iller Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olarak sıralandı. Sıcak havalara eşlik eden bu şiddetli rüzgarların orman yangını riskini ciddi oranda yükseltmesi üzerine hükümet kanadından da üst üste uyarılara imza atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kritik kentlerde yaşayan vatandaşları uyararak şiddetli rüzgarın yangınları hızla büyüttüğünü ve müdahaleyi son derece zorlaştırdığını vurguladı. Önümüzdeki günlerde herkesin azami dikkat göstermesi gerektiğini belirten Yumaklı, açık alanlarda kesinlikle ateş veya anız yakılmaması gerektiğini söyleyerek risk yaratacak her türlü hareketten uzak durulmasını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege sahilleri, Akdeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusu ile güneyinde kuvvetli esmesini bekliyor. Kuzeyli yönlerden esen rüzgarların İstanbul'da bir nebze serinlik yaratacağı tahmin edilirken, Ege'de özellikle İzmir ve Akdeniz'de Toroslar kesiminde fırtına etkisini gösterecek. Ülke genelinde ise az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, kuzey ve kuzeydoğu illerinde önümüzdeki üç gün boyunca yağış geçişleri görülecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın